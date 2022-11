RECETTE - Scarola ‘mbuttunata (scarole farcie braisée)

2 scaroles

8 filets d’anchois dessalées ou à l’huile

60 g d’olives noires dénoyautées

25 g de raisins secs

25 g de pignons

25 g de câpres dessalées ou à l’huile

2 gousses d’ail

6 cuillères à soupe d’huile d’olive

Poivre

Mettre à tremper dans l’eau froide les raisins secs pendant quelques heures pour qu’ils gonflent. Laver et égoutter les scaroles, les fendre en deux et les farcir avec les anchois, les pignons, les raisins égouttés et les olives noires dénoyautées puis poivrer légèrement.

Refermer délicatement, nouer avec de la ficelle de cuisine et les faire revenir, couvertes, dans une sauteuse avec l’huile d’olive, l’ail coupé en deux et les câpres, à feu doux pendant environ 20 minutes.