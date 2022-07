RECETTE - Sciattamaio ou polpettone alla ligure (tourte de légumes sans pâte)

Pour 4 personnes

2 cuillères à soupe de marjolaine (on peu remplacer par de l’origan)

300 g de haricots verts

600 g de pommes de terre

250 g de prescinseua (caillé frais et acidulé, à remplacer par 200 g de ricotta et 50 g de yaourt)

3 œufs bio

80 g de chapelure de pain

60 g de parmesan râpé

1 gousse d’ail

3 cuillères à soupe d’huile d’olive et 1 filet

Sel

Rincer, équeuter les haricots verts. Éplucher et couper les pommes de terre en morceaux. Faire bouillir les légumes dans de l’eau salée 15 à 20 mn et les égoutter.

Faire revenir dans une poêle l’ail émincé dans l’huile d’olive.

Ajouter les pommes de terre et les haricots verts et laisser mijoter 4 ou 5 mn. Dès qu’ils seront bien fondants, les écraser avec le dos d’une fourchette. Laisser tiédir, ajouter le parmesan, les œufs battus, la marjolaine, le sel et bien mélanger. Huiler légèrement un plat, recouvrir le fond d’une partie de la chapelure, y verser le mélange. Bien égaliser le dessus, parsemer le reste de chapelure, verser 1 filet d’huile d’olive. Enfourner 25 mn à 180 °C.

Quand la surface est légèrement grillée, sortir le sciattamaio et le déguster à température ambiante.