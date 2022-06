RECETTE - Shortbread

L’histoire du shortbread aurait des liens étroits avec la France. Il semblerait en effet qu’il apparaisse au XIIe siècle du fait des échanges entre Écossais et chefs pâtissiers français pendant l’Auld alliance, l’alliance entre la France et l’Écosse.

C’est à la reine Marie, reine d’Écosse, que l’on attribue généralement le raffinement des shortbreads.

Ingrédients

900 g de farine

450 g de beurre

115 g de sucre en poudre

15 g de graines de carvi

30 g d’amandes douces

quelques bandes d’écorce d’orange confite de 25 à 30 mn

Battez le beurre en crème, incorporez-y progressivement la farine et ajoutez le sucre, les graines de carvi et les amandes douces qui doivent être blanchies et coupées en petits morceaux. Travaillez jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse et divisez-la en six morceaux.

Mettez chaque gâteau sur un morceau de papier séparé, étalez la pâte en carré sur une épaisseur d’environ 2 cm et pincez-la de tous les côtés. Piquez-la bien, et décorez-la avec 1 ou 2 bandes d’écorce d’orange confite. Mettez les gâteaux dans un bon four et faites-les cuire de 25 à 30 minutes.

Note : Si l’on n’aime pas le goût des graines de carvi, on peut les omettre et ajouter une plus grande proportion d’écorces confites.

