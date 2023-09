RECETTE - Sorbet fraise et chips de tagada

Temps de préparation : 30 minutes | Temps de cuisson : 20 minutes | Temps de réfrigération : 4 heures | Temps de congélation : 10 minutes après turbinage

Ingrédients pour 8 personnes

Sorbet fraise :

Publicité

140 g d’eau

200 g de sucre semoule

100 g de glucose atomisé

5 g de stabilisateur pour sorbets

600 g de pulpe de fraises

10 g de jus de citron jaune

Chips Tagada :

Quelques fraises Tagada

Sorbet fraise

1 Dans une casserole, portez l’eau à ébullition. Ajoutez le sucre semoule, le glucose atomisé et le stabilisateur. Mélangez et portez le tout à 100 °C, à l’aide d’un thermomètre sonde.

2 Ajoutez la pulpe de fraises et le jus de citron, puis mixez à l’aide d’un mixeur plongeant. Laissez refroidir rapidement à 4 °C.

3 Mettez ensuite ce mélange à infuser 4 heures au réfrigérateur.

4 Mixez de nouveau et mettez-le en turbine.

Chips Tagada

5 Préchauffez le four à 120 °C. Disposez les fraises Tagada sur une plaque de four couverte d’une feuille de cuisson antiadhésive. Placez une deuxième feuille antiadhésive sur les bonbons et enfournez pour 10 minutes en chaleur tournante.

6 Sortez la plaque du four et étalez les fraises au rouleau à pâtisserie.

7 Remettez au four quelques minutes pour bien sécher les chips. Réservez dans un endroit sec.

Dressage

8 Disposez sur une assiette une boule de sorbet fraise et décorez avec des chips Tagada piquées dans le sorbet.