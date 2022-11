RECETTE - Soupe irlandaise

Publicité

Soupe irlandaise - Lila Djeddi

Pour garder une cohérence entre la nature et l’humain, Lila Djeddi travaille des produits bio et toujours de saison. Cette recette est extraite de son livre : "Cuisine du quotidien pour étudiantes et étudiants" (éditions Tana)

Pour une personne | 5 minutes de préparation | 20 minutes de cuisson | coût 0.95 euros Ingrédients Publicité 1 petit poireau (150 g)

20 g de beurre

80 g de flocons d’avoine

25 cl de bouillon maison (ou 25 cl d’eau + gaines de fenouil) Éplucher le poireau, le couper très finement et le mettre dans un bain d’eau pour le rincer. Faire fondre la moitié du morceau de beurre dans une casserole, ajouter le poireau et le faire suer quelques minutes. Ajouter les flocons d’avoine et mélanger pour les enrober de beurre. Verser dans la casserole le bouillon ou l’eau additionnée de quelques graines de fenouil. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux, puis assaisonner de sel et de poivre. Prolonger la cuisson de 5 minutes et transférer dans un bol. Lexique Bouillon maison

Pour un bouillon maison, garder les épluchures de légumes dans une boîte au frigo ; quand on a besoin de bouillon pour une recette, lesfaire bouillir 10 minutes dans une casserole d’eau. Poireau

Garder quelques rondelles finement émincées pour la déco. Faire suer

Faire fondre les légumes à feu doux dans un corps gras pour éliminer une partie de l’eau ; ça va concentrer les saveurs. Flocons d’avoine

Ils sont rassasiants, riches en fibres, faciles à digérer et peu coûteux.On les utilise pour des recettes aussi bien salées que sucrées.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.