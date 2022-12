RECETTE – Tajine d'agneau aux pruneaux, simple et rapide

Ingrédients

Un kilo d'épaule d'agneau, découpée en gros morceaux

250 grammes de pruneaux (ou châtaignes ou abricots secs)

20 amandes torréfiées

4 oignons, hachés finement

2 gousses d'ail émincé

Une cuillère à café de curcuma

2 cuillères à café de ras el-hanout

Une cuillère à soupe de gingembre en poudre

Quelques pistils de safran (optionnel)

3 cuillères à soupe de miel de sarrasin

Une cuillère à soupe de cannelle en poudre

De l'huile d'olive

Du sel, du poivre noir moulu

Faites tremper les pruneaux dans l'eau froide pendant 1 heure pour bien les réhydrater. Faites ensuite revenir la viande dans un peu d'huile d'olive, environ cinq minutes pour la colorer. Ajoutez le curcuma, le ras el-hanout, le gingembre, la moitié de la cannelle, le sel, le poivre et laissez mijoter 20 minutes.

Déglacez ensuite à l'eau froide à hauteur, et poursuivez la cuisson à couvert pendant environ 1 heure à feu moyen. Pendant ce temps-là, égouttez les pruneaux et disposez-les dans une casserole avec le miel et le reste de la cannelle. Ajoutez le jus de cuisson de la viande, 20 centilitres d'eau et laissez confire environ 30 minutes.

Publicité

Vient le temps du dressage. Disposez la viande et les oignons sur un plat. Entourez-la de pruneaux ou d'abricots avec leur sauce. Parsemez d'amandes torréfiées. Rajoutez un peu de graines de sésame et du persil plat, si vous le souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à déguster !

ECOUTER | Grand bien vous fasse avec cette recette

Retrouvez les recettes du chef Gregory Cohen sur son compte Instagram .