RECETTE - Tarte à la poire et à l'origan

1 cuillère à soupe d’origan

3 poires à chair fondante (conférence, comice, guyot, williams …)

200 g de farine

150 g de sucre

7 cl d’huile d’olive

2 œufs

200 g de mascarpone (ou ricotta fraîche ou crème épaisse)

Le zeste râpé de 1 orange bio

Le zeste râpé de 1 citron bio

1 sachet de levure déshydratée

Sucre glace

Dans un saladier, monter au fouet les œufs, le sucre, les zestes des agrumes et l’origan. Ajouter au fur et à mesure, l’huile et le mascarpone. En dernier, incorporer la levure et la farine tout en mélangeant pour obtenir une pâte homogène. Peler les poires et les découper en 4 dans la longueur. Tailler 3 de ces quartiers en dés et les incorporer à la pâte.

Transvaser l’appareil dans un moule à tarte de 22-24 cm beurré et fariné et ajouter les poires de façon régulière en les posant juste sur le dessus, sans les enfoncer, saupoudrer de sucre glace.

Enfourner à 180 °C pendant 40 mn environ, la tarte doit prendre une jolie coloration dorée. À déguster encore tiède accompagnée d’une boule de glace à la vanille.

Selon la saison, remplacer les poires par des pommes, des pêches, des abricots ou des quetsches.