RECETTE - Tarte aux Quetsches

Pour 6 à 8 personnes | préparation 40 min | cuisson 1 h 15 | repos 7 h en tout

Pour la pâte brisée

250 g de farine

190 g de beurre doux ramolli à température ambiante

5 g de fleur de sel de Guérande

3,5 g de sucre en poudre

½ jaune d’œuf

5 cl de lait frais entier à température ambiante

Pour le biscuit cuillère

8 blancs d’œufs (environ)

150 g de sucre semoule

7 jaunes d’œufs

85 g de farine

85 g de fécule de pomme de terre

Pour le sucre à la cannelle

50 g de sucre en poudre

2,5 g de cannelle en poudre

Pour le nappage exotique

25 cl d’eau minérale

1 zeste d’orange

1 zeste de citron jaune

1 gousse de vanille de Madagascar fendue et grattée

100 g de sucre en poudre

10 g de pectine NH (au rayon sucres-confitures)

Le jus de 2 citrons jaunes

3 feuilles de menthe grossièrement hachées

Pour la cuisson

900 g de quetsches d’Alsace fraîches

Confectionnez la pâte

Tamisez la farine dans une jatte.

Dans le bol du mixeur muni d’une lame plastique, mettez le beurre divisé en morceaux, la fleur de sel et le sucre. Ajoutez le jaune d’œuf et le lait. Mixez jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

Introduisez alors la farine. Mixez et arrêtez dès que la pâte forme une boule. Enroulez-la dans un film étirable. Laissez-la reposer au réfrigérateur pendant 2 heures.

Sur un plan de travail fariné, étalez-la finement (environ 2 mm). Laissez-la reposer 2 heures au réfrigérateur puis détaillez-y un disque de 35 cm de diamètre. Mettez-le sur une plaque au réfrigérateur pendant 30 minutes avant de foncer la tarte.

Beurrez un moule à fond amovible de 24 cm de diamètre et de 3 cm de hauteur. Réservez-le quelques instants au réfrigérateur, foncez-le, piquez-le à la fourchette et coupez le surplus de pâte. Laissez encore reposer 2 heures au réfrigérateur.

Faites alors cuire la pâte à blanc : préchauffez le four à 170° (chaleur tournante, th. 5‑6), garnissez le fond de haricots secs et enfournez pour 20 à 25 minutes.

Préparez le biscuit cuillère

Tamisez ensemble la farine et la fécule.

Dans le bol du robot mélangeur muni du fouet, montez les blancs avec le sucre jusqu’à ce qu’ils soient fermes, puis versez les jaunes sur les blancs et laissez mélanger doucement encore quelques secondes.

Incorporez le mélange farine/fécule en soulevant la préparation avec une spatule. Préchauffez le four à chaleur tournante à 230° (th. 7‑8).

Étalez le biscuit cuillère à plat, à l’aide d’une spatule, sur une plaque à four recouverte d’une feuille en silicone et enfournez pour 5 minutes. Retirez du four et laissez refroidir sur grille. Laissez sécher à température ambiante puis mixez au robot mixeur. Réservez dans une boîte hermétique.

Préparez le nappage

Faites chauffer l’eau, les zestes et la gousse de vanille jusqu’à 45°. Ajoutez le sucre en poudre préalablement mélangé avec la pectine et portez à ébullition pendant 3 minutes. Retirez du feu, ajoutez le jus de citron et la menthe, laissez infuser pendant 30 minutes et filtrez. Réservez au frais.

Pour le sucre à la cannelle

Mélangez les deux ingrédients et réservez.

Préchauffez le four à chaleur tournante à 160° (th. 4). Parsemez le fond de tarte précuit de biscuit cuillère séché en poudre. Coupez les quetsches en deux et dénoyautez-les. Disposez-les bien droites sur le fond de tarte en les serrant au maximum. Saupoudrez-les de la moitié du sucre à la cannelle et enfournez pour 30 à 40 minutes.

Laissez refroidir à température ambiante puis procédez à la finition. Pour terminer, faites fondre le nappage dans une casserole. À l’aide d’un pinceau, recouvrez-en le pourtour de la tarte et saupoudrez l’ensemble de la tarte de sucre à la cannelle, juste avant de servir.