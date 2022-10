RECETTE - Tarte fine aux clémentines

Préparation : 25 minutes - Cuisson : 40 à 45 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

10 à 12 clémentines bio

1 cercle de pâte feuilletée

15 g de beurre clarifié

1 c. à s. de cassonade

Lavez les clémentines, coupez-les en deux puis, à l’aide d’un couteau bien aiguisé, détaillez chaque demi-clémentine en tranches le plus fines possible, sans retirer la peau. Abandonnez mandoline ou trancheuse, c’est avec un couteau qu’on obtient le meilleur résultat. Garnissez un cercle de 26 cm de diamètre avec la pâte. Piquez le fond (cela évite à la pâte de se rétracter à la cuisson) et faites un petit bord en tournant la pâte avec les doigts.

Disposez les tranches de clémentines en rosace, en les superposant le plus possible afin qu’elles puissent confire et garder leur humidité. Mettez le beurre clarifié dans un pulvérisateur et vaporisez sur la tarte. Saupoudrez la tarte de cassonade et enfournez 40 à 45 minutes. Laissez la tarte refroidir sur une grille.