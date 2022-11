RECETTE - Tarte pomme, poire et cumin

Pour 6 personnes | 25 minutes de préparation | 25 minutes de cuisson | coût 1 euro la part

Pour la pâte :

80 g de beurre

150 g de farine

40 g de sucre glace maison

Pour la garniture :

3 pommes (500 g)

3 ou 4 poires (500 g)

2 cuillères à soupe de sucre

30 g de cumin en poudre

1 cuillère à soupe de farine (pour la plaque du four)

4 cuillères à soupe de graines de sésame

Couper le beurre en petits morceaux. Dans un saladier, mettre la farine, le sucre glace maison et le beurre. Mélanger du bout des doigts, puis écraser la préparation entre les paumes. Ajouter un tout petit peu d’eau pour que la pâte forme une boule. La poser sur une assiette et la mettre au frigo 30 minutes.

Couper les pommes et les poires en quatre. Ôter le cœur, puis couper les quartiers en lamelles dans un saladier. Ajouter le sucre, le cumin et 5 cuillères à soupe d’eau. Mélanger délicatement.Préchauffer le four à 180 °C (thermostat 6).

Saupoudrer de farine la plaque du four. Y poser la pâte et l’étaler en disque avec un rouleau ou une bouteille propre. Écraser les graines de sésame et les étaler sur la pâte. Ajouter les lamelles de pomme et de poire au milieu, puis rabattre dessus le bord de pâte

Lexique

Mélanger du bout des doigts

Les chefs disent qu’ils « sablent la pâte » ou qu’ils la « travaillent ».

Cumin

Les saveurs de la poire et du cumin se marient parfaitement : le côté boisé, légèrement acidulé et fort du cumin est apaisé par la fraîcheur fruitée de la poire. L’association est étonnante, mais parfaite.

Sésame

Oléagineux peu coûteux, qui absorbe le surplus de jus des fruits : grâce à lui, la pâte cuira mieux.

Sucre glace maison

Mixez du sucre blond en poudre : le sucre glace obtenu sera de meilleure qualité et bien moins cher que celui du supermarché