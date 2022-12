RECETTE - Tarte potimarron, chèvre et graines

Grand bien vous fasse est consacré aux loisirs le vendredi, et cuisiner des bons petits plats peut en être un ! Cette recette de tarte salée, de saison, est facile et rapide.

Ingrédients

Pâte brisée

250 grammes de farine (farine de pois chiche si on veut)

15 centilitres d'eau

4 cuillères à soupe d'huile d'olive

Une poignée de graines (courge, lin, ou pavot)

Papier sulfurisé

Parmesan (optionnel)

Garniture

Un demi-potimarron

Morceau de gingembre frais

2 œufs

Un demi-oignon rouge

Fromage de chèvre ou de brebis (feta, halloumi ou un chèvre, type crottin de Chavignol)

Herbes aromatiques (optionnel)

Préchauffez votre four à 160 °C.

Pour faire la pâte brisée, mélangez 250 grammes de farine – ça peut être de la farine de pois chiche si l'on ne digère pas le gluten –, avec quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, avec l'eau chaude, à peu près quinze centilitres (un petit verre à moutarde), et une poignée de graines.

Amusez-vous pour choisir les graines. Vous pouvez choisir ce que vous avez sous la main. Ça peut être des graines de lin, des graines de courge, des graines de pavot ou encore du fromage aussi, comme du parmesan. Cette pâte est un peu friable, mais ce n'est pas grave.

Mettez les mains dedans, pour mélanger, puis disposez sur un moule, préalablement tapissé avec un papier sulfurisé, une couche plus ou moins épaisse selon la texture que vous aimez. Remontez bien avec les doigts sur les bords parce qu'ensuite, on va ajouter une petite purée. Enfournez pendant dix minutes.

Pendant ce temps-là, faites cuire votre demi-potimarron dans de l'eau bouillante, pendant six ou sept minutes. Ensuite, écrasez-le ou mixez-le avec un morceau de gingembre frais râpé, et deux œufs. Sortez du four le fond de tarte bien cuit. Versez le mélange potimarron, œufs, gingembre et émiettez dessus, à votre guise de la feta, du halloumi ou encore du crottin de Chavignol. Mettez des tranches très fines d'oignon rouge et réenfournez pendant dix minutes.

Sortez votre tarte, et agrémentez avec un filet d'huile d'olive, un peu de poivre du moulin et pourquoi pas quelques herbes aromatiques que vous aurez ramassées en forêt, comme le mouron des oiseaux.

On peut retrouver cette recette sur le site de La Guinguette d'Angèle et dans le livre d'Angèle Ferreux Maeght, 365 recettes et conseils, pour bien manger au naturel (Marabout).

ECOUTER | Grand bien vous fasse avec la recette