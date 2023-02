RECETTE - Tartiflette

A l'origine il y a la péla, un plat rustique à base de pommes de terre et de fromage né dans le massif des Aravis, berceau du Reblochon. La naissance de la tartiflette reste floue et si certains attribuent sa création au syndicat des producteurs de Reblochon face à une crise de surproduction, d'autres sources citent un restaurateur de La Clusaz qui aurait simplement ajouter du vin blanc et des lardons à la recette de la pela et renommer le plat.

Pour 4 personnes | préparation 20 min | cuisson 45 min

Publicité

1 reblochon (voire 2 suivant les envies et les appétits)

200 g de lardons fumés

1n kilo de pommes de terre

2 oignons

12,5 cl de vin blanc sec

sel et poivre

Eplucher et couper les pommes de terre en dés et les oignons en tranches fines

Dans une poêle faire revenir les lardons et les oignons doucement. Quand les oignons sont transparents ajouter les pommes de terre et faire sauter à feu doux 20 min. Ajouter le vin blanc et faire cuire jusqu'à évaporation.

Préchauffer le four à 200°

Versez dans un plat. Saler et poivrer. Coupez le reblochon dans son épaisseur pour obtenir 2 disques et les poser sur le mélange avant d'enfourner pendant 25 min

Servir avec une salade verte

La tartiflette a même été sacrée plat régional le plus équilibré de France par les nutritionnistes de la marque Reebok. La version originelle ne contient pas de crème fraîche. On peut néanmoins en ajouter suivant les goûts quitte à la faire dégringoler de son podium de plat santé.