RECETTE - Terrine de cochon au combava

Préparation : 40 minutes - Repos : 1 nuit - Cuisson : 1 h 30 à 1 h 45

Ingrédients pour une belle terrine

500 g d’échine de porc

300 g de lard gras

300 g de foie de porc

2 échalotes

1 gousse d’ail

1 bouquet de persil plat

15 cl de vin blanc

1 petit combava

1 œuf

10 cl de crème liquide

12 g de sel fin

4 g de poivre de Timut

La veille

Coupez les viandes en gros morceaux. Épluchez et hachez l’ail et les échalotes. Effeuillez et hachez le persil. Ajoutez le sel, le poivre, le vin blanc et le zeste de combava. Mélangez et placez au frais toute la nuit.

Le jour J

Préchauffez le four à 220 °C. Égouttez les viandes et hachez à la plus grosse grille du hachoir. Ajoutez l’œuf et la crème. Mélangez énergiquement cette farce. Garnissez la terrine avec la farce en tassant bien la préparation. Déposez la terrine dans un bain-marie. Au bout de 20 minutes ou lorsque le dessus de la terrine est bien coloré, baissez la température du four à 160 °C et faites cuire pendant 1 h 15. Lorsque la terrine est cuite, couvrez, placez la terrine au réfrigérateur et attendez au moins 24 heures avant de la déguster coupée en tranches.