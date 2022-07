RECETTE - Tiropita (Feuilleté au fromage)

Ingrédients pour 4 triangles

400g pâte à filo

Pour la farce de la tiropita :

200g de féta émiettée

2 oeufs

200g de fromage mizithra (ou fromage ricotta)

Persil et aneth ciselé

50ml d’huile d’olive pour badigeonner

1 oeuf pour badigeonner

2 c à café de sésame blanc pour saupoudrer

Prendre une feuille de pâte filo et la badigeonner au pinceau d’huile d’olive puis ajouter par dessus une deuxième feuille et la badigeonner également d’huile d’olive.

Plier en deux les feuilles dans le sens de la largeur, pour former une bande

Ajouter un quart de la farce dans un coin de la bande et rabattre l’angle vers le haut et ensuite rabattre vers le bas et ainsi de suite jusqu’à former un triangle.

Tiropita - Dina Nikolaou

Badigeonner le haut du triangle d’oeuf battu puis saupoudrer de sésame

Répéter pour les trois autres triangles.

Sur une plaque de four huilée, disposer les triangles et cuire au four pendant 35 minutes à 180°.