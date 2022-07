RECETTE - Tonno di coniglio (thon de lapin)

Pour 4 personnes

1 lapin d’environ 1 kg (sans la tête et sans les abats)

3 gousses d’ail

2 Carottes

2 branches de céleri

1 oignon

Bouquet garni (Romarin, laurier, marjolaine, sauge)

Huile d’olive vierge extra

Gros sel

Remplir une casserole d’eau. Peler les carottes et l’oignon et les plonger dans l’eau. Porter à ébullition, baisser le feu, ajouter une cuillère de gros sel et le bouquet garni.

Plonger le lapin entier dans le bouillon et le laisser cuire pendant 1 heure, jusqu’à ce que la viande soit tendre. Laisser le lapin refroidir dans le bouillon et, ensuite, l’égoutter, le désosser et couper la chair en morceaux de 3 – 4 cm. Déposer dans un pot à couvercle hermétique, les morceaux de lapin intercalés avec des aromates, du piment ou des gousses d’ail, selon votre goût.

En dernier, verser de l’huile d’olive jusqu’à recouvrir entièrement tout le contenu.

Fermer le pot avec le couvercle et le garder au frais deux jours avant de le consommer pour permettre à toutes les saveurs de s’harmoniser. Le tonno di coniglio se garde une bonne semaine au réfrigérateur ou bien stériliser le pot pour une consommation ultérieure.