RECETTE - Tourte aux champignons

RECETTE - Tourte aux champignons

C'est le moment d'aller dans les bois arrosés par la pluie et la douceur de l'automne. Les champignons s'épanouissent et nous font saliver. Voici donc une recette forestière et croustillante concoctée par Gregory Cohen, qui vous donne la recette préférée des Hobbit, une tourte aux champignons !

Ingrédients Deux types de pâte : 1 pâte brisée et 1 pâte feuilletée

250 g de champignons de Paris et 250 grammes de cèpes

3 gros œufs

35 cl de crème fraîche

1 oignon jaune haché finement

Persil plat haché

1 gousse d'ail écrasée grossièrement

Sel et poivre du moulin En bonus Rajouter 30 g de brisures de châtaignes cuites

Faire suer les oignons dans un faitout avec un fond d'huile d'olive à feu moyen. Ajouter les champignons, la gousse d'ail pour les colorer et les faire lâcher légèrement leur eau. Ajouter le persil plat. Retirer l'ail, l'excédent d'eau. Fariner très légèrement de manière à ce que les champignons ne finissent pas au fond de la tourte. Dans un bol, battre les œufs avec la crème fraîche et assaisonner généreusement, de poivre. Mélanger les deux préparations. On fonce un moule à tarte avec la pâte brisée, y couler l'appareil à champignons. On referme la première pâte avec la pâte feuilletée. Créer un petit trou de la taille d'une pièce de 5 centimes au centre de la tourte (ça va faire une sorte de cheminée pour faire évacuer la vapeur). Pour la faire dorer, badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et d'eau dessus. Enfourner à 180 °C pendant environ 35 minutes. Aller plus loin 🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : Notre fascination pour le lointain avec l'historien Georges Vigarello ►►► Retrouver toutes les recettes de Grégory sur son compte Insta

