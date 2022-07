RECETTE - Tzatziki à la menthe

En remplaçant ici l’aneth par de la menthe, vous obtenez une version du tzatziki plus frais que du tzatziki classique, vous aurez également un arôme puissant. Ce tzatziki accompagne parfaitement la viande d’agneau et de chèvre, cuite ou grillée, ainsi que des brochettes épicées. Si vous voulez, saupoudrer avec un peu d’épices sucrés ou épicés.

Temps de préparation: 10 min | Temps au réfrigérateur: 1 heure | Pour 4 personnes

Ingrédients

1 concombre de taille moyenne, de préférence bio, avec sa peau, bien lavé

300 g de yaourt blanc, lait de vache ou lait de brebis

3 à 4 gousses d’ail (ou autant que vous voulez), râpées sur le côté fin de la râpe

environ 100 ml d’huile d’olive

les feuilles d’ 1 bouquet de menthe fraîche, finement haché, à faire au dernier moment pour éviter que les feuilles noircissent

3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc

du sel, et du poivre fraîchement moulu

Préparation

Râper le concombre sur le côté rugueux de la râpe, bien égoutter avec vos mains et mettez le dans un grand bol. Ajouter le yaourt, l’ail râpé, l’huile d’olive, la menthe, le vinaigre, le sel et le poivre et bien mélanger tous les ingrédients avec une cuillère en bois.

Recouvrir le bol et laisser le tzatziki au réfrigérateur pendant 1 heure jusqu’à ce que toutes les saveurs des ingrédients se mélangent bien entre elles. Vous le servez froid