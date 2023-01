RECETTE - Tzemet Kuch

"Il s’agit d’un gâteau sablé aromatisé à la cannelle, assez épais pour conserver du moelleux. Ma grand-mère l’étalait dans un moule à tarte (idéalement à fond amovible), je préfère utiliser un cercle à tarte de forme carrée, pour le découper plus facilement. Elle le faisait en sablant la pâte, je trouve ça plus simple en crémant le beurre et le sucre."

Pour 16 carrés | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 20 minutes

125g de beurre ramolli

125g de sucre

1 oeuf

1 pincée de sel

250g de farine T65

Sucre en poudre

Cannelle

Mélanger le beurre ramolli et le sucre. Ajouter l'œuf et le sel. Ajouter progressivement la farine, pour obtenir une boule de pâte.

L'étaler à la main dans un moule rond de 20cm ou carré de 18cm, et découper ensuite des carrés (enfin, des bandes en longueur et en largeur), saupoudrer de sucre et de cannelle

Enfourner pour 20 minutes à 180°. Dès la sortie du four, redécouper les carrés (les marques se seront un peu refermées à la cuisson, mais ce sera plus simple que si vous n'avez pas prédécoupé)