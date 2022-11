Recette ultra-simple de crinkles au citron

La recette des crinckles, dégustés pendant l'émission Grand bien vous fasse, a fait l'unanimité. C'est une recette hyper facile à faire avec les enfants. Ça prend dix minutes à faire et puis ça prend dix minutes à cuire, donc c'est idéal.

Les ingrédients sont prévus pour une vingtaine de petits biscuits.

Publicité

Les ingrédients

100 grammes de beurre mou

Un gros œuf

110 grammes de sucre fin

Le jus et le zeste d'un citron jaune non traité

300 grammes de farine, idéalement T45

Un demi sachet de levure chimique

Un bol de sucre fin

Un bol de sucre glace

Crémez le beurre et l’œuf en les malaxant à la main. Puis ajoutez le jus et les zestes de citron. Incorporez ensuite la farine, le sucre et la levure chimique. Mélangez jusqu'à ce que le tout soit homogène, toujours à la main, puis couvrez à l'aide d'un film alimentaire. Mettez au réfrigérateur pendant 1 heure.

Prélevez la pâte et confectionnez des boules en les roulant dans vos mains. Mettez-les tour à tour dans le sucre fin, puis le sucre glace, puis direction une plaque recouverte de papier cuisson pour dix minutes au four à 180 °C. Laissez-les refroidir si vous avez la patience, et puis dégustez-les ! Ils seront même presque meilleurs le lendemain matin.

Les recettes du chef Gregory Cohen sont à retrouver sur son compte Instagram .