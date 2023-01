RECETTE - Un couscous porridge à la cannelle

Pour 2 à 4 bols | Préparation 5 minutes | Cuisson 20 minutes

N'hésitez pas à préparer ce porridge avec les restes du couscous de la veille il suffit de réduire de moitié la quantité de liquide et le temps de cuisson

Ingrédients

50 g de graines de couscous (fines où moyennes)

60 centilitres de lait végétal ou de vache

2 cuillères à soupe de sucre vergeoise

une cuillère à soupe de cannelle

3 cuillerées à soupe de raisins secs

une cuillerée à soupe de fruits à coque grillée (facultatif)

Verser le couscous et le lait dans une petite casserole.

Faites les chauffer à feu moyen doux pendant 15 min en remuant fréquemment. Ajoutez le sucre vergeoise, la cannelle et les raisins secs et laisser mijoter pendant encore 5 min.

Servez chaud avec quelques fruits à coque grillés et un peu de lait si vous préférez.

► Une recette extraite de son livre " Breakfast all day " Editions de La Martinière