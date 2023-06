RECETTE - Houmous et guacamole maison

Houmous

Préparation de la Trina

3 c à soupe de crème de sésame

Une demi cuillère à café de purée d'ail,

2 cuillères à soupe de jus de citron,

Une pointe de cumin

Mixer le tout pour une pâte légèrement épaisse. La délayer avec un peu d'eau tiède pour obtenir une texture liquide mais un peu épaisse. Mettre de côté.

Préparation du houmous

Prendre de la trina

1 bocal de 250 g de pois chiche

1 gousse d'ail

1 c à c de cumin,

Une demi c à c de zaatar (épices vertes) et de sumac (optionnel)

Un tout petit peu d'eau tiède

1 filet d'huile d'olive

Mixer la trina avec le tout pour obtenir une consistance de pâte crémeuse (si elle est un peu trop épaisse, ajouter un tout petit peu d'eau tiède). Tout le mélange va blanchir. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de pois chiches entiers pour la déco de surface et notre houmous est près.

Guacamole

3 avocats mûrs mou (pour plus de saveur)

1 demi oignon rouge

2 tomates dépêlées

1 citron vert

Pincée de sel

2 pincées de piment d'Espelette

1 c à c de paprika (fumé idéalement)

2 branches de coriandre

Mélanger le tout dans un bol. Découper en petits cubes les tomates et l'oignon auxquels on ajoute le coriandre ciselé finement. Y écraser la chair des avocats à la fourchette et presser le jus de citron pour plus d'acidité. Mélanger l'ensemble. Votre guacamole est prêt.

