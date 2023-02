RECETTE - Un petit-déjeuner complet au Porridge

À première vue, ce n'est pas forcément le plat le plus glamour de l'année, et pourtant, le chef Grégory Cohen lui redonne sa chance parce que c'est l'un des choix les plus simples pour bien attaquer la journée de façon simple et efficace. Ayez bien en tête que les flocons d'avoine sont très riches en fibres, en protéines, en fer, en magnésium et réduisent le taux de sucre dans le sang et le taux de cholestérol.

Ingrédients

1 verre de flocons d'avoine (ou de flocons de sarrasin si vous êtes allergique au gluten)

2 verres de liquide (du lait animal ou végétal)

1 pincée de sel

Préparation

- On va torréfier rapidement les flocons d'avoine dans une poêle sans matière grasse.

- Verser les flocons dans une casserole avec le lait et le sel. Laisser mijoter à feu très doux tout en remuant pour éviter qu'ils accrochent au fond de la casserole jusqu'à obtenir une texture crémeuse (un peu comme un risotto).

- Votre porridge est prêt. Versez la préparation dans un bol.

- Garniture : saupoudrez de sucre roux, d'épices, avec de la vanille, de la cannelle, des fruits frais de saison, des fruits secs, des fruits à coques de graines (à partir de cette base, tout est possible et dépend de votre goût.).

La cerise sur le gâteau d'Ali Rebeihi pour la garniture :

2 cuillères à café de cacao maigre

Du zeste d'orange

Des graines de chia moulues

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète

