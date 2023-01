RECETTE - Une galette des rois simple, efficace et pas chère !

Ingrédients

2 pâtes feuilletées (0,90 € environ)

100 g de sucre en poudre

60 g de beurre doux pommade

2 Œufs

150 g de poudre d'amande complète

Du jus et du zeste de citron ou d'une orange non traitées

1 Gousse de vanille

1 cuillère à café de rhum

1 œuf pour dorer la galette

Préparation

Crème d'amande : Fouetter le sucre avec le beurre mou. Ajouter la poudre d'amande. Ajouter les graines de la gousse de vanille. Ajouter les deux œufs entiers. Ajouter le rhum, le zeste et le jus d'agrume. Votre crème d'amande est faite ! On la met de côté.

On déroule une pâte feuilletée. On la pique avec une fourchette. On dépose la crème d'amandes dessus sur 4 cm d'épaisseur. On laisse les bords sans crème d'amande. On les mouille avec le mélange œuf et orange. Placer la fève. On recouvre du deuxième disque de pâte feuilletée pour souder les bords. Dorer le dessus de la galette avec le mélange d'œuf et orange. On place la galette au frigo. Ensuite, on dessine ce que l'on veut dessus.

Cuire à 200 ° C pendant environ 20 minutes.

C'est tout, c'est simple et c'est excellent !

PS : Mettez deux fèves pour éviter les querelles entre les petits rois et les petites reines.

