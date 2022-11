RECETTE - Welsh Rabbit

Le nom Welsh signifiait « Gallois » et elle fait référence au lapin car il s’agit d’un plat populaire pour ceux qui ne pouvait se payer de la viande. On le trouve dans tous les estaminets du Nord de la France et il est servi avec des frites !

Pour deux gros welsh

Publicité

400 grammes de cheddar coupé en dés

3 cuillère à soupe de bière

1 cuillère à soupe de moutarde

2 tranches de pain au levain

1 tranche de jambon blanc

2 œufs

La recette

Dans une casserole faire fondre le fromage avec la bière et la moutarde. Bien brasser à feu doux jusqu’à avoir un mélange homogène.

Disposer les tranches de pain dans un plat allant au four, couvrir chacune d’elle d’une demi-tranche de jambon.

Arroser de fromage fondu et passer au four au grill pendant 5 minutes.

Pendant ce temps-là cuire les œufs à la poêle et les disposer sur le plat avant de servir.

► Une recette extraite de " Le bon savoir du fromager " First Editions