RECETTE - Yorkshire pudding à servir avec un rôti de bœuf

Le Yorkshire pudding est une spécialité probablement du Yorkshire en Angleterre, mais rien ne l’atteste réellement. Il est un pudding dit battu fait à partir d’œufs.

Traditionnellement, on le faisait de grande dimension, il était garni de viandes en sauce et de légumes et était coupé en tranches puis servi. Il est aujourd’hui plus fréquent de le retrouver sur les tables en portion individuelle en accompagnement des rôtis et des rosbifs. La première recette de Yorkshire pudding est publiée en 1747 dans l’ouvrage de Hannah Glasse mais il semble que cette recette soit bien plus ancienne encore .

Pour 5 ou 6 personnes

Ingrédients

720 ml de lait

6 grandes cuillères à soupe de farine

3 œufs

1 cuillère à soupe de sel

graisse de bœuf

Mettez la farine dans une bassine avec le sel et ajoutez progressivement assez de lait pour obtenir une pâte ferme. Lorsque celle-ci est parfaitement lisse et que tous les grumeaux sont bien éliminés, ajoutez le reste du lait et les œufs, qui doivent être bien battus.

Battez le mélange pendant quelques minutes, puis versez-le dans un moule peu profond, préalablement bien frotté avec de la graisse de bœuf. Mettez le pudding au four et faites-le cuire pendant 30 minutes.

Placez-le sous une viande pour recueillir un peu de la sauce qui s’en écoule. Coupez le pudding en petits morceaux carrés, mettez-les sur un plat chaud, et servez.

Si la viande est cuite, le pudding peut être placé immédiatement en dessous, en le faisant reposer sur un petit support à trois angles.

