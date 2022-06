RECETTES - Les scones

Pour 6 personnes

100 g de beurre demi-sel

30 g de sucre en poudre

1 sachet de levure chimique

400 g de farine

240 g de lait entier

La règle la plus importante pour réussir les scones est de manipuler le moins possible la pâte avec les mains. Celle-ci se travaille au crochet à pain du robot ou à la fourchette.

Publicité

Préchauffez le four à 190 °C. Déposez le beurre demi-sel dans le bol du robot et malaxez-le avec le sucre. Ajoutez la levure et la farine. Versez le lait entier, mélangez soigneusement. Étalez la pâte sur une épaisseur de 2 cm. Découpez des scones à l’aide d’un emporte-pièce rond. Trempez-les rapidement dans du lait ou badigeonnez-les avec un pinceau, puis déposez-les sur une lèchefrite couverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 30 à 35 mn. Les scones doivent être légèrement dorés sur le dessus.

Note : ces scones peuvent être agrémentés avec du vieux cheddar ou des feuilles d’ail des ours finement hachées pour accompagner des salades de crudités pour vos brunchs.

À lire aussi : La cuisine anglaise en direct du Festival Mot pour Mots