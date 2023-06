Réchauffement climatique : il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde qu'en ce début de mois de juin

Après les températures record relevées dans les océans au mois de mai, c'est maintenant l'air qui se réchauffe en juin. Depuis le début du mois, les températures mondiales ont dépassé celles des niveaux pré-industriels de plus de 1,5°C, selon le service européen Copernicus, dont les données remontent jusqu'en 1950. Si c'est la première fois que cela arrive au mois de juin, ce phénomène avait déjà été observé en décembre 2015, et pendant les hivers et printemps de 2016 et 2020. Pour rappel, les accords de Paris signés en 2015 visent à limiter le réchauffement de la planète à 2°C, voire 1,5°C.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des observations qui interviennent alors que le phénomène météorologique El Niño a officiellement commencé. À l'origine, il s'agit d'un courant côtier saisonnier chaud, au large de l'Amérique du Sud. Il est désormais associé à une forte augmentation des températures mondiales. "Lorsqu'un événement El Niño se développe, ça a tendance à faire monter les températures de quelques dizaines de degrés", commente François-Marie Bréon, directeur adjoint du Laboratoire des Sciences du climat et de l'environnement (LSCE), interrogé par l'AFP.

Publicité

À réécouter : El Niño, la clim planétaire Zoom zoom zen Écouter plus tard écouter 54 min

"Chaque fraction de degré compte"

Sauf que ce phénomène s'ajoute à un contexte de réchauffement global de la planète, "alimenté par l'utilisation des énergies fossiles, décennie après décennie, ce qui a rendu les températures extrêmes plus probables", souligne Richard Hodgkins, professeur de géographie physique à l'université britannique de Loughborough, qui ajoute que ces épisodes de chaleur sont la cause "des feux de forêts, de la fonte de la glace aux pôles ou encore une augmentation de la demande d'électricité pour la climatisation", ce qui ne fait que de se rajouter au "réchauffement" de la planète.

Pour autant, le physicien-climatologue François-Marie Bréon tempère, et souligne que "si une année est particulièrement chaude, ce n'est pas forcément significatif". Ce qui l'est, en revanche, "c'est cette tendance lourde qui montre une augmentation des températures d'à peu près deux dixièmes de degrés par décennie", et ce, alors que "chaque fraction de degrés compte pour éviter des conséquences encore plus sévères dans la crise climatique", alerte Samantha Burgress, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique.