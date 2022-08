Réchauffement climatique : "Il y a beaucoup plus de pression sur les animaux vivant en montagne"

Dans le Parc national des Pyrénées, les marmottes sont-elles victimes du changement climatique ? Selon un comptage réalisé par le programme scientifique "Les sentinelles du climat" , sur quinze sites observés tout l'été, seulement trois "ont connu un succès de reproduction". Une tendance à la baisse qui peut notamment s'expliquer par la hausse des températures. Abritant des dizaines de milliers d'espèces, les montagnes françaises sont les plus menacées face au réchauffement climatique. Le risque : que certains animaux ne survivent pas à cette hausse des températures dans les prochaines années.

Certaines espèces figurent d'ailleurs déjà sur la liste rouge des espèces menacées en France , tenue par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La présidente de l'UICN, Maud Lelièvre, explique à France Inter les causes de la probable disparition de certaines espèces vivant dans les montagnes françaises, et les conséquences que ça pourrait avoir au quotidien, en France.

FRANCE INTER : Peut-on faire le lien entre la disparition de certaines espèces et le réchauffement climatique ?

Maud Lelièvre : "À l'UICN, on analyse à la fois la disparition possible de certaines espèces et la cause de leur disparition. Et parmi les causes, le réchauffement est une menace supplémentaire qui se conjugue avec d'autres menaces, comme par exemple la destruction des habitats naturels ou la pollution. Donc oui, on peut faire le lien entre les espèces menacées d'extinction et le réchauffement climatique. Nous avons également des exemples concrets d'espèces dont on sait que les comportements ou l'existence même seront remis en cause par le réchauffement climatique parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter au changement de leur écosystème, comme la disparition de la neige."

En France, quelles espèces vivant en montagne sont directement menacées par le réchauffement de la planète ?

"Les oiseaux sont fortement touchés. Le Lagopède alpin, par exemple, un oiseau des Pyrénées qui change de couleur en fonction des saisons. Selon notre baromètre, il est menacé en raison du réchauffement parce qu'il est brun toute l'année, sauf l'hiver où il devient blanc et se confond avec la neige. Sauf qu'il devient blanc quand les jours raccourcissent. Or, la neige arrive aujourd'hui de plus en plus tard. Blanc et sans neige, il va être beaucoup plus sensible au prédateurs.

Une autre espèce dont la disparition est programmée avec le réchauffement : le lézard d'Aurélio, un reptile qui vit dans les Pyrénées, à 2.000 à 3.000 mètres d'altitude. C'est une espèce qui s'adapte moins bien à la hausse des températures. En général, il y a beaucoup plus de pression sur les animaux vivant en montagne que sur les autres écosystèmes naturels."

Peut-on quantifier en France le nombre d'espèces menacées, en montagne, par le réchauffement climatique ?

"On ne peut pas quantifier précisément le nombre d'espèces menacées, mis à part plusieurs exemples où nous avons prouvé le lien entre la menace de l'espère et le réchauffement. Pour le reste, les facteurs sont multiples, ça n'est pas une seule cause qui menace une espèce, mais la hausse des températures entre en jeu. Il faut vraiment avoir à l'esprit que nous sommes sur une accumulation de facteurs.

Pour savoir quelles espèces sont en danger, on peut déjà se référer aux Alpes, habitées par 30.000 espèces. C'est donc un vrai refuge pour la biodiversité qui est menacé aujourd'hui. Donner un chiffre précis sur le nombre d'espèces qui risquent de disparaître, c'est très compliqué, puisque peu d'études sur le réchauffement et son impact sur les animaux ont été réalisées. Il est donc compliqué de faire un comparatif chiffré. La montagne, c'est aussi une diversité de climats, et cette diversité est aussi menacée par l'augmentation des températures."

En prenant le scénario le plus pessimiste du Giec, qui prévoit + 4.5 degrés d'ici 2050 si rien n'est fait pour stopper le réchauffement de la planète, qu'est-ce que cela pourrait donner dans les montagnes françaises ?

"Si on prend ce scénario du pire, 50% des espèces mondiales seront menacées d'extinction. Parmi les conséquences, en France également, ce serait l'arrivée de parasites mais aussi la progression des espèces invasives et le manque de variété alimentaire. Des végétaux qui disparaissent, c'est aussi un sol plus exposé à l'érosion, aux glissements de terrains et aux inondations.

Sur les données globales, on a un quart de la surface terrestre qui est recouverte par des zone montagneuses et des montagnes, qui abritent 80% des espèces. La moitié de la faune des montagnes est sur liste rouge des espèces menacées. Il y a donc beaucoup plus de pression sur les montagnes que sur le reste de l'écosystème naturel."

Face à cela, comment vont évoluer ces espèces dans les montagnes, entre le manque de neige et la hausse des températures ?

"Ce qui faut retenir du réchauffement climatique, c'est qu'il y a une concurrence entre les espèces. Si on simplifie les choses, on peut se dire qu'il y a une sorte de course qui s'opère vers le sommet, parce que les animaux sont obligés de monter en altitude au fur et à mesure que la température s'élève, pour garder des conditions favorables, de fraîcheur et d'enneigement. Sauf que plus on monte en altitude, moins il y a d'espace pour tout le monde. Il y a donc une concurrence entre les espèces. Le deuxième élément, c'est que le réchauffement et la mondialisation apportent une arrivée d'espèces invasives qui parfois remplacent les espèces initialement présentes, puisqu'elles vont coloniser très vite un espace. En France, si on regarde les Alpes du Nord, la région qui se réchauffe le plus vite, on a une remontée de certaines espèces de 60 mètres. Dans les Alpes, les températures se réchauffent deux fois plus vite qu'à l'échelle mondiale."