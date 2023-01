Réchauffement climatique : le pétrolier ExxonMobil savait depuis la fin des années 1970

Le pétrolier ExxonMobil connaît depuis plus de 40 ans l'ampleur du réchauffement climatique. Voilà la conclusion d'une étude publiée vendredi 13 janvier dans la revue Science . Elle révèle que le grand groupe américain a initié à la fin des années 1970, ses propres travaux sur l'impact des énergies fossiles sur le réchauffement climatique. Les résultats montrent qu'ExxonMobil, selon Science, "en savait autant que les scientifiques universitaires et gouvernementaux" de l'époque. Pourtant le pétrolier n'a pas cessé de nier ces résultats, "en mettant trop l'accent sur les incertitudes, en dénigrant les modèles climatiques, en mystifiant le refroidissement global", détaille l'étude.

L'article de Science se base sur 32 documents produits en interne par des scientifiques et des responsables d'ExxonMobil entre 1977 et 2002, et 72 publications scientifiques rédigées ou co-écrites par des scientifiques d'ExxonMobil entre 1982 et 2014. Des documents qui contiennent 16 projections de température. Selon Science, "ExxonMobil a prédit correctement et habilement le réchauffement climatique" et "63 à 83% des projections climatiques rapportées par les scientifiques d'ExxonMobil étaient exactes pour prédire le réchauffement climatique ultérieur". Le réchauffement moyen projeté par ExxonMobil était de 0,2°C par décennie. Des prédictions conformes au réchauffement observé actuellement.

En 2015, des journalistes d'investigation ont découvert des documents internes à l'entreprise montrant que les scientifiques d'ExxonMobil ont mis en garde leurs dirigeants contre le réchauffement climatique causé par l'homme "potentiellement catastrophique" depuis au moins 1977. D'autres documents mis à jour par la suite, démontrent, selon Science, que "l'industrie pétrolière et gazière américaine au sens large est consciente du potentiel de réchauffement climatique d'origine humaine depuis au moins les années 1950". Cet article du 13 janvier 2023 Science s'inscrit dans le sillage de ces premières révélations.

En 2021, un article publié dans le "Global Environmental Change" a révélé que le groupe Total était au courant de la contribution des énergies fossiles sur le réchauffement climatique dès les années 1970. L'étude fait notamment référence à un article alarmant sur le réchauffement climatique publié en 1971 , dans le magazine de l'entreprise, "Total information".

Suite à ces révélations, des dizaines de villes, comtés ou Etats américains ont déposé des recours contre ExxonMobil et d'autres sociétés pour tromperie et responsabilité dans les dommages climatiques, rapporte l'article. Selon le procureur général du Massachusetts, par exemple, ExxonMobil a mené des "campagnes de tromperie publique" pour maintenir les intérêts du groupe pétrolier. Des campagnes de la société civile ont alors émergé sous les slogans "#ExxonKnew, #ShellKnew et #TotalKnew", explique Science.

L'impact de ces révélations s'est fait ressentir jusqu'aux sommets des Etats. En 2019, le Parlement européen a tenu une audition, la première du genre, sur le déni du changement climatique par ExxonMobil Corp et d'autres acteurs. La même année, des auditions ont eu lieu à la Chambre et au Sénat du Congrès des États-Unis concernant "les efforts de l'industrie pétrolière pour supprimer la vérité sur le changement climatique" et "l'argent noir et les obstacles au changement climatique".

ExxonMobil a toujours minimisé ces résultats

A contre-courant des alertes de ses scientifiques depuis des décennies, ExxonMobil n'a cessé de semer le doute sur les conclusions de ses recherches. La revue Science rapporte qu'en 2000, le PDG du groupe de l'époque, Lee Raymond, jugeait "la science du changement climatique", "incertaine". Il renchérit en 2005, quand il affirme sur un plateau de télévision que le réchauffement climatique est lié à "une variabilité naturelle qui n'a rien à voir avec l'homme". Des mises en doutes confirmées quelques années plus tard en 2013 lorsque le PDG d'alors, Rex Tillerson, déclarait, selon Science, qu'il existait des "incertitudes" autour des "principaux facteurs du changement climatique".

Début janvier 2023, le service de l'union européenne sur le changement climatique, Copernicus, et l'Organisation météorologique mondiale ont affirmé que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.