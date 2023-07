Récit d'une année épuisante pour les contractuels de l'Éducation nationale recrutés en urgence l'été dernier

Nous les avions rencontrés en août l'an dernier, lors de la formation en accéléré proposée par le rectorat de Créteil, quelques jours avant la rentrée. Venus d'horizons très divers, les contractuels de l'Education nationale ont ensuite enseigné dans les classes. La plupart sont reconduits. Comment ont-ils vécu cette année scolaire ? Témoignages de deux d'entre eux.

"Il faut apprendre à gérer leur grande énergie"

L'année a été intense pour Jean-Philippe. Après 20 ans de carrière dans l'hôtellerie-restauration, il a fait sa première rentrée comme enseignant contractuel de l'Education nationale en septembre dernier. "Dans l'hôtellerie-restauration, j'ai été directeur mais aussi contrôleur de gestion, raconte-t-il. Donc ces deux casquettes, financière et dans le management, m'ont permis de postuler comme professeur de sciences de gestion." L'homme, qui a eu 50 ans au cours de l'année, tire un bilan plutôt positif de cette nouvelle aventure. Il a été affecté dès la rentrée au lycée Louise Michel de Bobigny en Seine-Saint-Denis et les cours "se sont bien passés, il y avait du respect de la part des élèves", dit-il.

En revanche, "la chose à laquelle j'étais le moins préparé, c'est que les élèves ont une énergie débordante ! Je m'en étais douté un petit peu en amont, mais pas à ce point-là. Il faut être ferme mais aussi extrêmement bienveillant. C'est un dosage un petit peu subtil. La plupart sont extrêmement extravertis, donc il faut apprendre à gérer leur grande énergie. Au début il y a des soirs où je suis rentré épuisé !" Jean-Philippe a suivi l'équivalent d'une semaine seulement de formation au cours de l'année scolaire, "pour nous faire découvrir les matières, les épreuves du bac, comment on construit un cours, une séance...", précise-t-il.

"On n'a pas le temps de dire 'ouf'"

Ce qui n'a pas été le cas d'Amandine. Débordée, cette professeur d'espagnol contractuelle dans un collège de Seine-et-Marne n'a tout simplement pas trouvé le temps : "L'inspectrice nous a envoyé régulièrement des liens pour assister à certaines formations, explique Amandine. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que j'avais trop de travail au collège." Elle poursuit : "Par moment, je me suis un peu retrouvée sous la vague. C'est vrai qu'avec les préparations de cours, les conseils de classe, les réunions, on n'a pas le temps de dire 'ouf' qu'il y a le nouveau conseil de classe qui arrive, les oraux de langue, le Brevet, il y a beaucoup de choses à penser à la fois et c'est assez stressant."

Mais Amandine n'a jamais songé à abandonner et elle a pu compter sur ses collègues plus expérimentés : "Il y a beaucoup d'entraide là où j'étais, estime-t-elle. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont donné un coup de main, j'ai une collègue d'Espagnol qui m'a donné des conseils, des cours. Elle m'a même donné des polycopiés pour mes élèves à certains moments. On n'est jamais réellement seul à partir du moment où on s'intègre bien dans l'équipe."

Jean-Philippe aussi s'est senti épaulé : "Je pouvais aller discuter avec mes collègues, échanger avec le proviseur, le proviseur-adjoint et puis au niveau du rectorat, on était suivi", juge-t-il. Les deux contractuels ont été inspectés dans leur classe alors que l'année était déjà bien entamée. Il s'agit d'une "visite-conseil", selon la dénomination officielle, où un professeur vient observer leur cours pendant une heure et leur dit ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien dans leur séance.

Continuer malgré tout

Tous les deux veulent continuer. Amandine envisage de passer un jour le concours pour devenir professeur titulaire. Les contractuels, qui doivent être diplômés d'une licence au minimum, peuvent se présenter aux concours internes de professeur après trois ans d'expérience. "Je suis heureux d'exercer ce métier", confie Jean-Philippe, qui a déjà signé le renouvellement de son contrat pour l'année prochaine, tout comme Amandine : "Je suis renouvelée jusqu'à fin août 2024", dit la jeune femme, d'une trentaine d'années.

Mais cette fois-ci, elle demandera à bénéficier de formations sur plusieurs thèmes comme la préparation de cours, les élèves à besoins particuliers, ou encore comment asseoir son autorité en classe, "parce que c'est quelque chose qui me manquait un petit peu, reconnaît-elle, d'affirmer une autorité de professeur". "Du fait que je ne suis pas très sûre de moi, que je débute, les élèves le sentent et c'est vrai que pour certaines classes, pour certains profils d'élèves, ils en profitent un petit peu", témoigne Amandine.

"Toutes ces petites choses-là, il faudrait que je les règle, mais tous mes collègues m'ont dit que c'était aussi avec les années d'expérience qu'on y arrivait. Et plus nos cours sont bien construits, plus on est sûr de ce qu'on est en train de présenter et mieux l'autorité s'affirme au niveau de la classe." Les vacances seront en partie studieuses pour Amandine et Jean-Philippe qui ont prévu de préparer leurs cours à l'avance, pour être moins submergés l'année prochaine.