Record de démissions au premier trimestre 2022 : vers une 'grande démission' à la française ?

La pandémie de Covid-19 a bouleversé le marché de l'emploi. Depuis 2021, les Etats-Unis font face à une vague inédite de démissions, surnommée le "Big Quit" et qui se confirme en 2022. Au premier trimestre, environ 4 millions de salariés ont quitté leur poste chaque mois outre-Atlantique. Si le phénomène n'était jusque-là pas documenté dans l'Hexagone, les premiers chiffres de la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) font état d'un nombre record de démissions dans le secteur privé, plus de 500.000, au premier trimestre 2022. Selon l'organisme de statistiques rattaché au ministère du Travail, le risque d’une "grande démission" est désormais évoqué en France, sans que cela ne signifie une sortie massive du marché du travail.

Plus de 520.000 démissions au premier semestre 2022

Au premier semestre 2022, 523.000 Français ont quitté leur poste, un record, selon la Dares. Au dernier trimestre 2021, ils étaient déjà près de 518.000 à avoir pris la tangente. Parmi ceux-ci, environ 470.000 quittent un poste en CDI, soit 90% des démissions. Parmi les raisons de celles-ci : changer de travail, chercher un autre emploi ou encore se retirer de la population active.

Publicité

Le précédent "record" datait de 2008, juste avant la crise financière, avec déjà 510.000 démissions au premier trimestre, dont 400.000 pour des CDI.

Un niveau de démission "normal" vue la vigueur de l'économie

Au premier trimestre 2022, le taux de démission des salariés français a atteint 2,7%, un chiffre élevé mais qui reste en-deçà du taux observé juste avant la crise financière de 2008-2009 (2,9%). Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le taux est de 2,1%, l'un des plus élevés depuis 1993, mais toujours inférieur au début des années 2000, note encore la DARES. Certains salariés démissionnent pour changer de travail, chercher un emploi dans un autre secteur ou encore se retirer de la population active.

"La taux de démission est un indicateur cyclique. Il est bas durant les crises et il augmente en période de reprise", explique la DARES, qui estime donc que cette hausse du taux de démission est "normale", dans le contexte de reprise économique post-Covid. "Durant les phases d’expansion économique, de nouvelles opportunités d’emploi apparaissent, incitant à démissionner plus souvent", poursuit l'institut de statistiques. Cette tendance est d'ailleurs similaire à celle observée aux Etats-Unis, où le taux de démission rapporté à la population est élevé sans être "inédit".

Un taux d'emploi également en hausse

Qui dit démissions ne dit pas pour autant fuite générale du marché de l'emploi. Le taux d'emploi est également plus élevé qu'avant la crise du Covid (+2,8 points), et il progresse légèrement pour toutes les tranches d'âges fin 2021 et début 2022, précise encore la Dares, qui ne note pas de retraits du marché du travail "anormaux". Les indépendants et les alternants font particulièrement grimper ce taux d'emploi. Entre 2003 et 2022, le taux d'emploi en France est passé de 64,7% à 68% selon l'INSEE.

Le nombre élevé de démissions est lié aux difficultés actuelles de recrutement, indique la Dares, inédites dans l'industrie manufacturière et dans les services. "Cela créé des opportunités pour les salariés déjà en poste", indique le rapport. Selon les premiers chiffres disponibles en France, les retours à l'emploi des démissionnaires sont élevées : environ 8 démissionnaires de CDI sur 10 au second semestre 2021 sont en emploi "dans les 6 mois qui suivent", un chiffre stable par rapport à l'avant crise sanitaire.

Dans ce contexte, "le pouvoir de négociation se modifie en faveur des salariés" et "les salaires d'embauche sont susceptibles d'augmenter", conclut l'organisation de statistiques. D'après les premières enquêtes de 2022 sur les conditions d'emploi de la main d'oeuvre, "certaines entreprises réalisent des concessions sur les conditions ou l'organisation du travail", de même que sur les contrats, pour attirer ou conserver leurs salariés.