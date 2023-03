Recours, RIP… : l'avenir de la réforme des retraites entre les mains du Conseil constitutionnel

La réforme des retraites sera-t-elle finalement promulguée ? La réponse dépend en grande partie du Conseil constitutionnel. Après son adoption lundi par le Parlement grâce à l'article 49.3 , la gauche, le RN et l'exécutif lui-même ont saisi les Sages. Les opposants au texte ont parallèlement engagé une demande de référendum d'initiative partagée (RIP).

Élisabeth Borne a saisi elle-même le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel va se pencher sur une saisine de l'exécutif. En effet, face aux contestations de l'opposition, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé qu'elle allait saisir "directement le Conseil constitutionnel" pour un examen "dans les meilleurs délais" du texte de la réforme des retraites, a indiqué lundi soir Matignon. La Première ministre souhaite ainsi que "tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés".

Des recours aussi engagés par la gauche et le RN

Le Conseil constitutionnel apparaît pour les opposants à la réforme des retraites comme l'une des dernières instances capables de faire tomber le texte. Le Rassemblement national annonce ainsi ce mardi matin avoir déjà saisi l'instance pour dénoncer "de graves violations de la Constitution". Un recours déposé par les députés RN Laure Lavalette et Thomas Ménagé. À la sortie du Conseil constitutionnel, Laure Lavalette a précisé que son groupe espère "faire tomber cette réforme des retraites". "Nous avions dit aux Français que nous utiliserions tous les moyens qui sont en notre possession", a-t-elle ajouté, dénonçant une réforme "injuste et brutale".

La gauche en a fait de même. "Nous saisirons le Conseil constitutionnel avec l’ensemble des groupes de la Nupes", a annoncé lundi soir la députée insoumise Mathilde Panot, en sortant de l’Assemblée nationale.

Dans ces deux recours on retrouve les mêmes angles d'attaque : à commecer par le véhicule législatif, car le gouvernement a utilisé un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale pour faire passer cette réforme des retraites, fait inédit et contestable selon l'opposition, mais aussi le recours à l'article 47-1 qui a restreint à 50 jours l'examen du texte.

Le Conseil constitutionnel va donc devoir se prononcer sur la promulgation du texte. L'instance peut être saisie par 60 députés ou 60 sénateurs au moins dans les 15 jours qui suivent l'adoption de la loi. Lorsqu'il doit se prononcer sur constitutionnalité d'une loi, le conseil doit statuer sous un délai d'un mois ou huit jours en procédure accélérée.

Le RIP également examiné par le Conseil constitutionnel

La gauche demande également l'organisation d'un référendum d'initiative partagée (RIP). La proposition de loi a été transmise ce lundi matin au Conseil constitutionnel, a appris France Inter auprès du député communiste Stéphane Peu, qui porte le texte. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui l'a transmise aux Sages, après avoir examiné sa recevabilité.

Le Conseil constitutionnel a maintenant un mois pour examiner cette proposition de loi et juger si elle est conforme. Si c'est le cas, les partisans de ce RIP auront neuf mois pour recueillir le soutien de 10% des électeurs, soit 4,7 millions de personnes. S'ils y parviennent, les Sages auront encore leur mot à dire. Ils vérifieront le nombre de signatures obtenues. S'il est bel et bien suffisant, l'Assemblée et le Sénat auront six mois pour se saisir du dossier. S'ils ne le font pas, le président de la République devra organiser un référendum.

Une première alerte du président du Conseil constitutionnel

En janvier dernier, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a dit à quel point il allait être vigilant sur cette réforme des retraites portée par un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale (PLFSSR) et a déjà prévenu que le texte pourrait être annulé pour vice de forme, rapporte le Canard Enchaîné.

Au cœur de ses préoccupation, l'index seniors qui doit viser à mesurer l'emploi des salariés âgés avec des possibles sanctions financières en cas de non-publication de l'index. "Tout ce qui est hors champ financier peut être considéré comme un cavalier budgétaire" et censuré, avait-il prévenu. "On a bien conscience qu'il y a un Conseil constitutionnel. On regardera attentivement les mesures dont on veille qu'elles soient conformes à la Constitution. (...) Quand on prépare un texte, on veille à ce qu'il soit constitutionnel", avait alors répondu Elisabeth Borne.

Autre alerte, fin février, cette fois par le Conseil d'État, cette fois encore sur l'index senior. Selon le Conseil d'État, l'effet de cette mesure, sur les finances publiques en 2023 est jugé incertain, et la disposition pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel. "Nous considérons que le texte a vocation à être valide du point de vue constitutionnel, je ne doute pas que des oppositions voudront saisir (le) Conseil constitutionnel pour vérifier", avait alors répondu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Si ces dispositions étaient censurées, le gouvernement pourrait les replacer dans un prochain projet de loi portant sur le travail.