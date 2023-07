Reddit : la Pixel War fait son grand retour

C'est le genre d'événements qui peut mobiliser des dizaines de milliers de personnes derriere leurs écrans : la Pixel War ("Guerre des pixels" en bon français) est de retour ce jeudi. Véritable phénomène sur internet, dont les précédentes éditions ont eu lieu au printemps 2022 et en 2017, elle se déroule sur le réseau social Reddit. Le principe, est simple : la Reddit Place (c'est son vrai nom, "Pixel War" n'est qu'un surnom) est une grande invitation à remplir un immense carré blanc de 2000 pixels de coté, quatre millions au total, et réaliser une fresque, sorte de toile virtuelle.

Ça ne rigole pas

Mais les contrainte sont strictes (d'où les batailles musclées pour exister sur l'image : un interneaute ne peut colorier qu'un pixel toutes les cinq minutes et ne dispose que d'une palette de 32 couleurs. Autant dire que, vu la vitesse à laquelle la fresque se remplit et comment la place peut manquer rapidement, le moindre pixel peut etre l'objet d'un affrontement acharné.

Concrètement, il peut être effacé dans la foulée par quelqu'un d'autre et il faut donc se liguer et mobiliser nuit et jour des dizaines d'internautes pour réussir à imposer ses dessins. L'an dernier on avait vu des affrontements entre les Américains évidemment, mais aussi les Espagnols et les Français, qui ne s'étaient pas laissés faire.

Comment ça se termine ?

Les Français avaient justement réussi à imposer de haute lutte un drapeau tricolore, un Arc de Triomphe, un croissant, le buste de Thomas Pesquet, grace a l'appel de nombreux streamers. On peut aussi voir sur la fresque une Joconde, une Tour Eiffel ou le Petit Prince de Saint-Exupéry. Tout ce petit jeu dure en général deux ou trois jours : l'an dernier, ça avait commencé le vendredi, jusqu'au lundi. Et à la fin, la fresque se désintègre et on fait une belle capture d'écran, histoire de garder une trace.