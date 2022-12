Redimensionnés, transformés en centres commerciaux : que vont devenir les stades du Mondial au Qatar ?

Que faire de huit arènes, pour 420.000 places au total, et un montant estimé entre 6,5 et 10 milliards d’euros ? Au Qatar, après un mois de compétition, la Coupe du monde de football s'apprête à toucher à sa fin. Ces stades ont accueilli une dizaine de matchs chacun. Ils sont magnifiques, encore neufs, mais leur construction a été entachée par l’exploitation des travailleurs sur les chantiers . Sur les huit stades, six ont été construits pour l’organisation de la compétition, et deux rénovés. Le Qatar assure qu’une seconde vie leur attend et qu’ils ne seront pas délaissés. Mais que ce soit en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie, les dernières Coupe du monde peuvent laisser craindre l’inverse.

Deux stades vont continuer à accueillir du football

Une chose est sûre, le Qatar n’est pas une terre de football et ces grands stades de 40.000 places au minimum ne sont pas adaptés. Il suffit de regarder les résumés de rencontres du championnat qatari. Les tribunes sont quasiment vides. Seulement deux équipes de la Qatar Stars League occuperont un stade du Mondial : Al-Rayyan prendra ses quartiers à Ahmad bin Ali, et le nouveau jardin d’Al-Wakrah sera le stade Al-Janoub. Comme la plupart des stades du Qatar, ils seront redimensionnés et leur capacité réduite de moitié. Des tribunes entières seront retirées.

Des matchs y seront toujours joués, car le Qatar accueille la Coupe d’Asie de football, dans 13 mois, en janvier 2024. Mais cette compétition ne draine pas autant de supporters qu’une Coupe du monde. Le stade Khalifa, entièrement refait avant le mondial, accueillera les rencontres du Qatar pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le stade Khalifa lors de la rencontre entre le Sénégal et l'Equateur. © AFP - JUNG Yeon-je

Le stade la finale deviendra un centre commercial

Le stade Lusail, cet immense bol doré, situé à 20 kilomètres de Doha et théâtre de la finale entre la France et l’Argentine, sera reconfiguré. La moitié des 80.000 places seront enlevées. Le stade va devenir un centre commercial, avec des magasins, des cafés, une clinique, et même des écoles. Des maisons seront installées, selon les plans de l’organisation du mondial.

L’antre du match d’ouverture, le stade Al-Bayt, avec son architecture faisant référence aux tentes de Bédouins utilisées dans la région, aura lui aussi une nouvelle vie bien loin du football. Les tribunes supérieures seront supprimées. La jauge passera de 60.000 places à 32.000. Un hôtel de luxe, des restaurants et un centre commercial vont voir le jour, ainsi qu’un hôpital spécialisé dans le sport. Un destin similaire attend le stade Al-Thumama.

Le stade Al-Bayt vu depuis l'extérieur, en octobre 2022. © AFP - Ivan PISARENKO

L'enceinte en conteneurs démontée pour voyager

Les sièges retirés seront réutilisés promet le Qatar, et notamment envoyés à l’étranger pour aider à la construction d’autres stades. 170.000 sièges seront enlevés. Ce sera le cas à l’Education City, à 13 kilomètres de Doha. Le stade et ses infrastructures alentour seront aussi utilisés par les étudiants du campus à proximité. L’arène de la rencontre entre la France et le Danemark devrait disparaître. Le stade 974 est nommé ainsi en référence à l’indicatif téléphonique international du Qatar, mais aussi au nombre de conteneurs utilisés pour le construire. Le "974" est entièrement démontable. Selon le Financial Times , les conteneurs pourraient être envoyés vers un pays africain ou en Amérique du Sud. L’Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay espèrent accueillir la Coupe du Monde en 2030.

Le stade 974 sera démonté, pour être reconstruit à l'étranger. © AFP - Karim Jaafar

Avant ça, des stades délaissés au Brésil

Les stades construits pour les Coupes du monde de foot finissent parfois abandonnés. C’est le cas en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie. L’héritage est lourd et coûteux. Des stades sonnent creux, ils sont délaissés. Aucun club ne joue dedans. En Afrique du Sud, pays hôte en 2010, le Cap Town Stadium a coûté 600 millions de dollars et a connu de gros problèmes financiers. Le football n’est pas assez populaire, le stade accueille donc des grands matchs de rugby. Le Moses Mabhida stadium a dû diversifier ses activités pour être rentable, en proposant des visites, des mariages, des fêtes d’anniversaire, et même des sauts à l’élastique depuis le toit .

Le Brésil connaît les mêmes déboires. Ses stades lui ont coûté quatre milliards de dollars. L’un des symboles : le stade Mané Garrincha à Brasilia, 72.000 places, 900 millions de dollars de dépensé. Le club local joue en divison inférieur et n'attire pas les foules. Lui aussi est loué pour des festivités. Chaque mois, le stade coût 180.000 euros d’entretien au gouvernement local, qui a décidé d’y installer ses bureaux. Le parking sert de dépôt de bus. Le stade a accueilli les JO et un concert des Guns N’Roses en 2016, puis des rencontres de la Copa America de football en 2021.

Le stade Mane Garrincha à Brasilia accueille des rencontres, comme ici lors des JO en 2016. © Getty - Steve Bardens-FIFA

Autre exemple : l’Arena da Amazonia à Manaus. L’enceinte magnifique (44.000 places), nichée au cœur de la forêt tropicale, est un gouffre financier, inutilisée, à part quelques exceptions.

Le stade à Manaus, au Brésil, très peu utilisé depuis la fin du mondial au Brésil. © Getty - Vanessa Carvalho;

D'autres enceintes laissées vides en Russie

La Russie n’est pas non plus épargnée. Le pays a dépensé 14 milliards d’euros pour accueillir la Coupe du monde. Sur les 12 stades construits ou rénovés, la plupart accueillent des rencontres sportives, mais dans une grande indifférence la majeure partie du temps, avec des clubs de seconde zone. Mis à part le Zénith Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou, les supporters n’affluent pas en nombre.

Autour de la Kaliningrad Arena, des photos montrent le sol en train de s’affaisser. "A de nombreux endroits, la surface semble flotter, les tuiles sont relevées, les bordures sont retournées", écrit un journaliste russe . "L'asphalte a également été soulevé autour de la plupart des plaques d'égout". La Mordovia Arena (28.000 places) organise encore quelques matchs de football, mais accueille surtout une école de boxe, de karaté, de lutte, un laser-game et un karting, selon un responsable local . Comme l'a repéré Ouest-France , des parties entières du stade de Nijni Novdorog ne sont pas entretenues. Les Coupes du monde de football ne sont les seules à laisser des stades à l’abandon. Un an après les JO au Brésil en 2016, 15 des 27 sites avaient accueilli un événement, selon ESPN . Les Jeux olympiques de Sotchi en Russie ont aussi laissé des traces. Les images de sites abandonnées pullulent sur internet . Ces exemples laissent à penser que les promesses du Qatar peuvent paraître vaines.