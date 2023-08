"Réduire la dépendance" aux écrans : la Chine veut drastiquement limiter l'accès des jeunes à Internet

Black-out numérique pour les jeunes chinois ? Les moins de 18 ans ne pourront plus arpenter la toile la nuit sur leur smartphone à partir du 2 septembre. Le régulateur chinois du cyberespace (CAC) souhaite que les fournisseurs de téléphones développent un "mode mineur", bloquant l'accès à Internet entre 22h et 6h. Pas véritablement une coupure, mais plutôt un moyen de limiter l'accès aux réseaux sociaux. Pour garder un peu de souplesse, le CAC souhaite que les parents puissent avoir la main pour modifier ces limites de temps.

Lutter contre l'addiction aux écrans

Le temps que les jeunes passent sur le web sera également décompté. À partir de 16 ans, les jeunes auront le droit à deux heures quotidiennes ; une heure pour les 8-16 ans. En dessous de huit ans, cela tombe à 40 minutes. Au delà, les applications devraient se fermer automatiquement, sauf dérogation accordée par les parents. Et systématiquement, au bout de 30 minutes d'utilisation consécutives, les ceux-ci seront alertés par message.

Selon le Bureau national chinois d'information sur Internet, cela fait partie d'une stratégie pour "réduire la dépendance à Internet et l'influence des mauvaises informations". Seuls certaines applications d'urgence ou éducatives et sportives seront accessibles en permanence.

Un vie numérique sous contrôle

La réglementation touchera d'autres objets : montres connectées, enceintes connectées, casques de réalité virtuelle et augmentée, et même des appareils éducatifs. En effet, Pékin souhaite contrôler la vie numérique de ses citoyens, plus encore des mineurs. Et cela s'est accentué ses dernières années. Déjà, en 2019, les autorités avaient réduit l'accès des moins de 18 ans aux jeux vidéo en ligne : 1h30 par jour en semaine, trois heures les week-ends et vacances, mais jamais entre 22h et 8h. En 2021, les restrictions se sont durcies, avec trois heures par semaine pour des jeux en réseau, seulement entre 20h et 21h. Et des réseaux sociaux comme Douyin, le TikTok chinois, ont développé des "modes adolescents", avec 40 minutes maximum par jour.

Pékin entend aussi contrôler les entreprises privés de la tech. Le CAC a rappelé que les plateformes doivent "respecter les valeurs fondamentales socialistes". À l'annonce mercredi de cette mesure, l'action en bourse du géant d'Internet Tencent perdait près de 3% et l'action de Baidu, le Google chinois, chutait de 3,75%.

Reste à mettre en place un contrôle efficace. Les fabricants de smartphones et les plateformes de réseaux sociaux seront soumis à des contrôles pour vérifier la bonne mise en place de la régulation. Ils devront également évaluer l'impact de cette décision sur leurs consommateurs. Quant aux enfants, ils seront encadrés par leurs parents. Pour contrôler leur temps de jeux vidéo, les autorités chinoises avaient mis en place des vérifications d'identité et tests de reconnaissance faciale.