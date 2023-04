"Réelle perte de biodiversité" : la LPO alerte sur les graves conséquences de la sécheresse de 2022

C'est un constat inquiétant que fait aujourd'hui la LPO. Dans une note publiée ce lundi, et que France Inter a pu consulter, la Ligue pour la Protection des Oiseaux alerte sur les graves conséquences de la sécheresse historique de l'année dernière sur la biodiversité. Pour cela, elle se base sur des observations réalisées dans les dix espaces naturels en zones humides que l'association gère en Charente maritime et en Vendée. Il en ressort que la sécheresse a provoqué des "assèchements précoces et prolongés des fossés et des zones humides", une "faible reproduction, voire nulle pour certaines espèces d’oiseaux", une "quasi absence de reproduction de certaines espèces d’amphibiens et d’insectes", une "baisse de la fréquentation de l’avifaune de août à décembre". Mais ce n'est pas tout, puisque la LPO a aussi remarqué une "absence et/ou difficulté de développement des végétations terrestres et aquatiques" ou encore "l'expression d’une végétation inhabituelle, liée aux assèchements précoces et prolongés".

De nombreuses espèces en grande souffrance

Si on entre dans le détail, les oiseaux aquatiques ont beaucoup souffert de l'assèchement des fossés et des zones humides. Aucune reproduction n'a été constatée par exemple chez la guifette noire, un oiseau emblématique du marais poitevin déjà très mal en point. Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, l'assure, les sécheresses à répétition, signe du réchauffement climatique, menacent la survie même de certaines espèces. "Pour bien gérer les populations d'oiseaux, il faut bien gérer le niveau d'eau." Il se base ainsi sur des exemples. "Vous avez des petits limicoles courts sur patte, il leur faut très peu d'eau. D'autres, qui vont nidifier sur des petits ilots. D'autres au contraire qui veulent des buttes comme les goélands, les laridés. À partir du moment où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de milieu favorable pour l'épanouissement des oiseaux."

Les libellules, les anguilles, les carpes et le bétail ont également souffert, tout comme les batraciens, explique Allain Bougrain-Dubourg. "Je pense notamment à un petit crapaud de 9 centimètres, le Pélobate cultripède, extrêmement rare et protégé. Les mâles chantent et cela ressemble à un gloussement de poule. Cette année, le bilan fait apparaitre une reproduction vraiment très faible dans nos réserves."

La LPO lance un appel à l’État

Dans sa note, La LPO se veut donc alarmante mais surtout très claire : "Combinés aux autres pressions déjà existantes (gestion économique des niveaux d’eau, prolifération des espèces exotiques envahissantes, agriculture intensive), des événements de ce type plusieurs années de suite pourraient mettre directement en péril la survie de certaines espèces." L'association ajoute toutefois que même si "les espaces protégés ne sont pas épargnés par les événements météorologiques anormaux", "une gestion et une protection adaptées permettent à la biodiversité d’y être plus résiliente."

La Ligue pour la Protection des Oiseaux en profite donc pour lancer un appel au gouvernement afin de "faire face à l’effondrement de la biodiversité". Elle estime "nécessaire" que "l’État poursuive la création et l’extension des réserves naturelles nationales, dans lesquelles une gestion et une protection adaptées permettent à la nature d’être plus résiliente." L'association estime également que "la politique publique doit œuvrer à la limitation des pressions additionnelles comme la chasse ou les pollutions chimiques partout en France et en particulier en périphérie de ces espaces protégés."