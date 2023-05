Réforme des lycées pros : les lycéens stagiaires seront rémunérés entre 50 et 100 euros par semaine de stage

C'est une réforme qui concerne plus de 600.000 élèves, un lycéen sur trois. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Saintes, en Charente-Maritime, pour détailler sa réforme du lycée professionnel. L'objectif affiché est très ambitieux : en faire une "filière d'excellence", pour que la totalité des jeunes soit embauchés à la sortie. Car aujourd’hui, selon l'Elysée, seul un bachelier professionnel sur deux et un quart des CAP trouvent du travail dans l'année qui suit leur diplôme. Cette réforme doit permettre de renforcer l'attrait pour ces filières, en donnant accès à des formations plus qualifiantes, d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et de lutter contre le décrochage scolaire.

Les stages rémunérés

L’une des principales annonces concernera les stages en entreprises, qui donneront désormais lieu à une petite rémunération. Une "gratification" versée aux élèves par l'Etat, dès la rentrée prochaine. Selon les informations de France Inter, elle sera de 50 euros par semaine de stage en classe de seconde et en première année de CAP, de 75 euros en classe de première et en deuxième année de CAP, et de 100 euros par semaine en terminale. Cela donnerait donc entre 300 et 1.200 euros par an. "Sachant que l'on parle de jeunes issus de milieux modestes !", se réjouit un conseiller du gouvernement.

Quant aux professeurs, ils auront droit comme leurs collègues de la voie générale à des primes à condition qu'ils acceptent de nouvelles missions. Des mesures qui visent à faire accepter le cœur de la réforme : mieux répondre aux besoins des entreprises, notamment en supprimant certaines filières pour en créer d'autres en fonction du marché du travail au niveau local.

La durée de stage sur l'année augmenté

Mais les syndicats d'enseignants s’inquiètent. "Nos jeunes ne sont pas la chair à canon des patrons", pouvait-on entendre dans les manifestations contre cette réforme en novembre dernier. Car l'exécutif veut aussi, et c'est le gros point de crispation, augmenter la durée de stage sur l'année. Les professeurs craignent que cela se fasse au détriment des enseignements fondamentaux : lire, écrire, compter. En clair : que cela revienne à former une main d'œuvre efficace et pas chère mais moins bien armée dans la vie.

L'Elysée répond que ces critiques ont été prises en compte : Emmanuel Macron avait évoqué pendant sa campagne 50% de stages en plus, ce sera finalement moins. L'entourage du président dit assumer cet objectif de rendre enfin le lycée pro vraiment "professionnalisant".

Pour Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN, le Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale, la gratification est un bon moyen d’attirer les décrocheurs : "Ce ne sera sûrement pas suffisant pour être concurrentiel par rapport au CFA, mais ça permettra sans doute de moins perdre d'élèves." Ce proviseur d’un lycée parisien nuance : "On sait qu'il y a des élèves dont le profil scolaire nécessite qu'ils soient peut-être davantage en activité plutôt qu'assis dans une salle de classe".