Réforme des retraites : 400.000 manifestants à Paris selon la CGT pour la troisième journée de mobilisation

Le bras de fer continue pour les opposants à la réforme des retraites . Ce mardi 7 février est organisée la troisième journée de mobilisation interprofessionnelle partout en France. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà manifesté à Lyon, Marseille, Toulouse ou Le Havre. 400.000 manifestants sont dans le cortège parisien selon la CGT, comme le 19 janvier. Plus d'un million de participants est attendu à travers l'Hexagone.

Éducation, transports, énergie... une nouvelle fois, de nombreux secteurs ont été appelés à faire grève, alors que le projet de loi du gouvernement est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale . Des perturbations moins importantes que lors des deux précédentes journées de mobilisation . Les syndicats appellent à une quatrième journée de grèves et de manifestations samedi 11 février.

400.000 manifestants à Paris, selon la CGT

Selon un premier décompte de la CGT, 400.000 personnes défilent à Paris ce mardi, soit une mobilisation équivalente à celle du 19 janvier.

De nombreux cortèges se sont également formés partout en France ce mardi matin. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues. A Lyon, les syndicats annoncent 30 000 manifestants, un chiffre en dessous des 45 000 personnes rassemblées la semaine dernière selon les syndicats. À Marseille, 15 000 manifestants, selon la préfecture de police, et 180 000 manifestants, selon la CGT, ont défilé ce mardi matin. À Clermont-Ferrand, 10 000 personnes se sont retrouvées dans les rues selon la police dans un premier décompte rapporté par France Bleu Pays d'Auvergne. À Cherbourg, les syndicats annoncent 15 000 manifestants, moins que la semaine dernière mais davantage que lors de la première journée de mobilisation. À Toulouse, les syndicats ont comptabilisé 80 000 personnes. A Rennes, l'intersyndicale annonce une mobilisation de 25 000 manifestants, en baisse de 5 000 personnes. La police a compté, de son côté, 14 500 manifestants rapporte France Bleu Armorique.

11.000 agents des forces de l'ordre sont mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris, pour encadrer les manifestations. Mardi dernier, dans tout le pays, près d'1,3 million de personnes avait défilé selon les autorités, 2,8 millions selon la CGT.

14,17% des enseignants grévistes, selon le ministère

Du côté des enseignants, le taux de grévistes atteint les 14,17%, selon le ministère de l'Éducation nationale : 14,60% dans le primaire et 13,75% dans le secondaire. Pour l'instant, les syndicats enseignants n'ont pas donné de chiffres sur l'ampleur de la mobilisation des enseignants. Étant donné que les vacances scolaires ont déjà démarré dans huit académies, ils estiment qu'il est difficile de "comparer des choses qui ne sont pas comparables", explique le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Lors de la deuxième journée de mobilisation, le 31 janvier, le taux d'enseignants grévistes était de 25,92%, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans les collèges et lycées, selon le ministère. Les syndicats avaient, eux, comptabilisé au moins 50% parmi les professeurs, de la maternelle au lycée.

Pour ce qui est des universités, celle de Rennes 2 est fermée jusqu'à jeudi inclus conformément à la décision prise par plusieurs centaines d'étudiants de bloquer leur faculté.

25% de grévistes à la SNCF, d'après un décompte provisoire

À la SNCF, le taux de grévistes atteint 25% ce mardi à la mi-journée selon les syndicats. Il s'agit d'un décompte provisoire. Mardi dernier, pour la deuxième journée de mobilisation le 31 janvier, le taux de grévistes atteignait 36,5%, contre 46,3% lors de la première journée, le 19 janvier. Dans le détail, on compte ce mardi 57% de grévistes chez les conducteurs de trains, 33% chez les contrôleurs et 25% chez les aiguilleurs.

Si davantage de trains circulent, le trafic est à nouveau "fortement perturbé" à la SNCF ce mardi. Sur les grandes lignes, la SNCF a annoncé un TGV sur deux en moyenne, contre un sur trois mardi 31 janvier. Dans le détail, deux TGV sur cinq circulent sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur trois sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour le Sud-Est. C'est plus compliqué pour les TER : trois trains sur 10 circulent.

D'importantes perturbations en Ile-de-France à la RATP

Une fois encore le trafic est perturbé à la RATP en Ile-de-France. Les métros et les RER sont les plus touchés. En revanche, contrairement aux deux autres journées de mobilisation, aucune ligne n'est entièrement fermée. Seulement deux lignes ne sont ouvertes que partiellement.

Conséquence de ces perturbations dans les transports, ce midi, Bison futé a enregistré 111,4 kilomètres de bouchons cumulés partout en France. Cela correspond au "niveau faible". Le pic des bouchons a été enregistré à 8 heures, avec 1 069,6 kilomètres d'embouteillages cumulés, un niveau supérieur au cumul enregistré à la même heure une semaine plus tôt (742,8,1 kilomètres).

11,4% de grévistes dans la fonction publique

Ce mardi, 11,4% des fonctionnaires sont en grève dans la fonction publique d'État, contre 19,4% lors de la deuxième journée de mobilisation et 28% lors de la première, selon le ministère de la Fonction publique.

Dans la fonction publique territoriale, le taux de grévistes est également en baisse, à 4,19%, contre 7,9% le 31 janvier et 11,3% le 19 février, précise le ministère.

Entre 75 et 100% de grévistes chez TotalEnergies selon la CGT, plus de 50% selon la direction

Plus d'un salarié sur deux, exactement 56% selon la direction, des raffineries TotalEnergies est en grève mardi à l'appel de la CGT. Le syndicat estime, pour sa part que 75 et 100% des salariés sont mobilisés, selon les sites. "Les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour", a indiqué la direction.

La CGT dénombrait 75% de grévistes à la bio-raffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, 87% à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, 90% à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique, et 100% de grévistes au dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque dans le Nord. Selon la direction du groupe, "il n'y a pas de manque de carburants" dans les stations-service et " les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant ".

30% de grévistes chez EDF

Le taux de grévistes chez EDF atteint 30,3% ce mardi à la mi-journée selon la direction d'EDF. Mardi dernier, pour la deuxième journée de mobilisation le 31 janvier, le taux de grévistes atteignait 40,3%, contre 44,5% le 19 janvier.

Les grévistes d'EDF ont procédé entre lundi et mardi à des baisses de production d'électricité de près de 4.500 MW, l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires. Pas de quoi provoquer des coupures cependant.

Plusieurs centrales électriques et nucléaires étaient touchées, avec "de forts taux de grévistes" et des "filtrages à l'entrée des sites", selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.