Réforme des retraites : 4 choses à savoir sur la commission mixte paritaire qui va remodeler le texte

Elle entre en scène ce mercredi. Après cinq semaines de débats houleux au Parlement, la commission mixte paritaire va élaborer une nouvelle version du texte sur la réforme des retraites . Celui-ci devra ensuite être voté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée Nationale, jeudi. Voici quatre choses à savoir sur cette commission.

Sur les 14 parlementaires, dix sont pour la réforme

La commission mixte paritaire a vocation à "proposer un texte sur les dispositions restant en discussion", selon l'article 45 de la Constitution. Elle peut être convoquée par le Premier ministre ou par les présidents des deux assemblées conjointement, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. S'il s'agit d'un texte classique, au moins deux lectures doivent avoir eu lieu dans chaque assemblée. Mais la commission peut aussi être convoquée après une seule lecture lorsqu’il s’agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui est le cas ici.

Elle est formée de 14 parlementaires, répartis en fonction des forces politiques dans les deux chambres. Depuis 2009, le Sénat et l'Assemblée Nationale envoient respectivement quatre élus de la majorité et trois de l'opposition, indique le site du Sénat . Au Sénat, c'est la commission en charge de l'examen du texte (ici la commission des Affaires sociales) qui désigne les élus siégeant à la commission mixte paritaire. Il s'agit cette fois de trois élus Républicains (Catherine Deroche, Philippe Mouiller et René-Paul Savary), une sénatrice UDI (Elisabeth Doineau), un sénateur Renaissance (Xavier Iacovelli) et deux élues du Parti Socialiste (Corrinne Féret et Monique Lubin).

À l'Assemblée Nationale, ce sont les groupes politiques qui choisissent leurs députés : Fadila Khattabi, Stéphanie Rist et Sylvain Maillard pour Renaissance, Philippe Vigier pour le MoDem, Olivier Marleix pour les Républicains, Thomas Ménagé pour le Rassemblement National et Mathilde Panot pour La France insoumise. Dans les deux chambres, le président et le rapporteur de la commission des Affaires sociales (en charge de l'examen de ce texte) siègent. En revanche, le gouvernement n'y participe pas et ne peut proposer aucune proposition de rédaction.

Les parlementaires devraient parvenir à voter un texte commun, puisque la majorité et ses alliés LR comptent dix membres sur 14.

La réunion, à huit clos, est moins formelle qu'une séance publique

Les 14 parlementaires se réunissent de manière alternative à l'Assemblée et au Sénat. Cette fois, le débat aura lieu à l'Assemblée Nationale (Palais Bourbon). La réunion se déroule à huit clos. Elle commencera à 9h mercredi et dure une journée.

En commission mixte paritaire, la discussion est moins formelle qu'en séance publique, il n'y a pas de règle précise. Le texte étudié est le dernier voté, c'est-à-dire celui adopté au Sénat dans la nuit de samedi à dimanche. Normalement, les fonctionnaires de l'Assemblée préparent un tableau avec les dispositions différentes des deux textes en amont de la discussion. Cette fois, la situation est particulière, car l'Assemblée Nationale n'a pas eu le temps de voter le texte.

En règle générale, les rapporteurs initient la discussion en rappelant les points de désaccord entre les chambres. Le texte est ensuite étudié article par article, mais les parlementaires sont libres d'étudier le texte dans l'ordre qu'ils souhaitent, notamment si cela peut "faciliter un accord", explique encore le site du Sénat . Les propositions de rédaction ne sont pas des amendements.

Un vote à main levée

Les votes des articles se déroulent normalement à main levée et en cas d'égalité, l'article ou la proposition de rédaction n'est pas adopté. Si les 14 parlementaires se mettent d'accord sur un texte, celui-ci sera envoyé au Premier ministre. Il sera ensuite soumis au vote du Sénat à partir de 9h jeudi, et de 15h à l'Assemblée nationale. Après la commission mixte paritaire, le contenu de la réforme ne peut plus être modifié.

Si le texte devrait être voté sans entrave au Sénat, puisqu'il y a déjà été adopté, le doute subsiste à l'Assemblée Nationale. Pour adoption, le gouvernement a besoin d'une majorité absolue et donc de 289 voix. Si tous les députés de la majorité présidentielle votent le texte (Renaissance, Modem et Horizons), il manquerait 40 voix LR au gouvernement. Ce qui est envisageable (le groupe Les Républicains compte 61 députés), même si tous ne parlent pas d'une même voix sur ce projet de loi. Par ailleurs, des députés de la majorité envisagent de ne pas voter le texte, comme l'ancienne ministre de la transition écologique Barbara Pompili, prête à prendre le risque d'une exclusion de son groupe. "Cela peut se jouer à deux-trois voix, dans un sens ou un autre", glisse un parlementaire à l'AFP

La Première ministre "négociera jusqu'au bout pour avoir une majorité", selon une source gouvernementale. Sinon, elle recourra à l'arme constitutionnelle du 49.3 pour faire adopter le texte sans vote, ce à quoi les oppositions répondraient par des motions de censure. La décision, lourde, devra être prise dès mercredi en Conseil des ministres, ou jeudi lors d'un Conseil exceptionnel à l'Elysée.

Depuis 1959, un accord a été trouvé dans deux cas sur trois

Si aucun accord n'était trouvé en commission mixte paritaire, la navette parlementaire reprendrait. Le texte serait alors de nouveau étudié et soumis au vote à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. C'est toujours l'Assemblée Nationale qui statue en dernier. Etant donné la procédure accélérée choisie par le gouvernement, le Parlement n'a que 50 jours pour voter un texte commun, jusqu'au 26 mars. Si aucun compromis n'était trouvé d'ici, le gouvernement pourrait mettre en œuvre la réforme par ordonnance, selon la Constitution. Depuis 1959, malgré les alternances politiques, deux commissions mixtes paritaires sur trois ont abouti à un accord.