Réforme des retraites : 42% de grévistes dans les écoles, les transports fortement perturbés

Les opposants à la réforme des retraites se mobilisent massivement ce jeudi 19 janvier. Dans les secteurs des transports, de l'éducation, de la santé, de l'énergie ou des pétroliers, les mobilisations sont très nombreuses et les conséquences importantes. Dans les écoles près d'un enseignant sur deux est en grève, et un tiers dans le secondaire, selon le ministère de l'Education nationale. A la SNCF, 46% des salariés sont en grève selon les syndicats. Chez EDF, 44,5% des effectifs sont grévistes, selon la direction.

Plus de 200 manifestations sont organisées en France. Les autorités attendent 550.000 à 750.000 manifestants, dont 50 à 80.000 à Paris qui défile entre la place de la République et celle de la Nation. Les huit organisations syndicales, qui organisent cette journée de grève, espèrent plus d'un million de personnes dans les rues. Ailleurs en France, à Lille, Nice, Nantes, Poitiers, Marseille ou Toulouse, des dizaines de milliers de manifestants ont déjà défilé ce matin. Les syndicats saluent d'ores et déjà l'ampleur de la mobilisation. Elle est "au-delà de ce qu'on pensait", s'est félicité le numéro un de la CFDT, Laurent Berger.

Face à ces mobilisations plus de 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés partout en France, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Avant le début de la manifestation parisienne, 15 interpellations ont eu lieu selon la préfecture de police de Paris. Des arrestations principalement pour port d'arme prohibé. A ce stade, 2 300 contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre, ajoute la préfecture de police de Paris.

42% de grévistes dans les écoles, 34% dans les collèges et lycées

Le taux d'enseignants grévistes atteint 42,35% dans le primaire et de 34,66% dans le secondaire (collèges et lycées) selon le ministère, bien en-deçà des chiffres des syndicats.

Selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, près 70% des enseignants se sont déclarés grévistes dans les écoles maternelles et élémentaires.

Dans le second degré, le SNES-FSU annonce ce jeudi matin, "65% de grévistes dans les collèges, les lycées et les CIO, des pics à plus de 80 % dans certains établissements, des collèges sont même fermés dans plusieurs académies".

46% de grévistes à la SNCF, selon les syndicats

Le taux de grévistes atteint les 46,3% à la SNCF, selon les syndicats. Dans le détail, on compte 77,4% de grévistes chez les conducteurs de trains de voyageurs, 50,8% chez les contrôleurs ou encore 48,4% chez SNCF Réseau, où travaillent les aiguilleurs et les agents chargés de la maintenance des voies.

Les perturbations sur les rails sont majeures. Du côté des TGV : un sur trois circulera sur l'axe Nord, un sur quatre sur l'axe Est, un sur cinq sur l'axe Atlantique, un sur trois sur l'axe Sud-Est et un Ouigo sur trois.

Le trafic est encore plus perturbé pour les TER : seulement un sur dix est en circulation. Il n'y aura aucun Intercité sur les rails.

Les quatre syndicats de la SNCF appellent à la grève ce jeudi.

Trafic "très perturbé" à la RATP en Ile-de-France

La RATP, la Régie autonome des transports parisiens, a annoncé un trafic "très perturbé" sur les réseaux RER et métro, ainsi que pour les bus et les tramways.

Dans le détail, les lignes 8,10 et 11 sont totalement fermées. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 et 13 sont ouvertes uniquement aux heures de pointe. Certaines ne sont que partiellement exploitées. Sur la ligne 4, un train sur deux circule en heures de pointe et un train sur quatre en heures creuses. Plusieurs stations sont fermées comme Gare de l'Est, Odéon ou Alésia. Seules les lignes 1 et 14 circule normalement mais plusieurs stations sont fermées sur la 1 : Bastille, Hôtel de ville ou Champs-Elysées-Clémenceau.

Du côté des RER, un RER A sur deux circule dans Paris aux heures de pointe et un sur quatre en heures creuses. Pour le RER B, un train sur deux circule aux heures de pointe et un sur trois en heures creuses.

Le trafic des bus est également perturbé avec un bus sur trois en moyenne sur l'ensemble du réseau. Le trafic sera normal sur les Noctilien.

Pour les tramways, le trafic est légèrement perturbé avec trois rames sur quatre en moyenne.

20% des vols annulés à l'aéroport d'Orly

Le transport aérien est également touché par la grève mais plus légèrement. A Paris, à l'aéroport d'Orly, la Direction générale de l'Aviation civile a demandé mardi aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur cinq. Le préavis couvre également la nuit de jeudi à vendredi.

28% des grévistes dans la fonction publique

En outre, le ministère a enregistré 28% de grévistes à la mi-journée dans la fonction publique. Les huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique ont appelé "à s'inscrire massivement dans la première journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles".

Les expéditions de carburant suspendues dans les raffineries Total

Ce jeudi matin, la CGT du groupe TotalEnergies annonce que le mouvement de grève est suivi par 70 à 100% de grévistes dans la plupart des raffineries du groupe. En conséquence, "partout, les expéditions ont été suspendues", précise Eric Sellini, le coordinateur de la CGT. Les livraisons sont également bloquées dans plusieurs raffineries.

Selon le comptage du syndicat, ce matin, il y avait 100% de grévistes pour la bio-raffinerie de La Mède, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, et l'usine pétrochimique de Carling en Moselle. A la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, 95% du personnel est gréviste. Ils sont 80% à celle de Normandie et 70% à la raffinerie de Feyzin (Rhône), selon la CGT.

Côté Esso-ExxonMobil, 100% des salariés de l'équipe du matin de la raffinerie de Fos-sur-Mer est gréviste. Il n'y a pas de gréviste à la raffinerie de Gravenchon, en Seine-Maritime, selon la CGT.

Les syndicats ont déposé des préavis de grève de 24 heures ce jeudi, puis 48 heures la semaine prochaine et 72 heures début février.

Plusieurs centaines de personnes, comme ici à Toulouse, se rassemblent jeudi 19 janvier au matin partout en France, contre la réforme des retraites © AFP - Adrien Nowak / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

44,5% des salariés d'EDF en grève à la mi-journée

Selon un décompte à la mi journée, 44,5% des effectifs totaux d'EDF sont en grève. Un chiffre bien supérieur aux précédentes manifestations de ce type. 40% des salariés du groupe Engie (ex-GDF Suez) au statut des électriciens et gaziers sont en grève selon l'énergéticien français.

Dans le secteur de l'énergie, les salariés d'EDF qui ont démarré leur mouvement mercredi, intensifient ce jeudi les baisses de production d'électricité. La fédération CGT Mines Energie annonce "plus de 7.000 MW de baisse de production sans aucun impact sur les usagers".

Pour sa part, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français observe "une baisse de 5.000 MW, environ l'équivalent de deux fois la consommation de Paris". RTE a envoyé un message aux grévistes pour leur demander "l'arrêt des baisses".

Pour le nucléaire, la baisse de production est la plus prononcée sur les sites de Paluel, en Seine-Maritime, et de Belleville dans le Cher. La puissance disponible sur le parc nucléaire devrait tomber à 63% à midi, contre 72% prévu par EDF, selon des données EDF.

Les infirmiers et les hôpitaux de Paris mobilisés

Le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) a demandé à "toutes les infirmières salariées de tous les secteurs" de faire grève et de manifester ce jeudi.

En outre, un appel à la grève a aussi été lancé par tous les syndicats des hôpitaux de Paris.

Les policiers appelés à manifester

L'Alliance-CFE-CGC et Unsa police ont formé un bloc syndical majoritaire avec 13 syndicats de policiers et personnels techniques, scientifiques et administratifs pour appeler les policiers à participer à la manifestation avec ce slogan : "On ne touche pas au statut spécial des policiers".

Mobilisation importante sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux aussi les Français sont très mobilisés. Selon visibrain, outil de veille en ligne, pour France Inter, 448 074 tweets ont été publiés sur la grève sur les 7 derniers jours, soit 36% des posts sur la réforme des retraites. Cela représente autant de messages que pour la grève perlée d'avril 2018 et deux fois plus que pour le mouvement contre la loi travail du printemps 2016.

Vers une grève reconductible ?

L'intersyndicale se réunit ce jeudi soir à 18h30, pour décider d'une nouvelle date de mobilisation, la date du 26 janvier a d'ores et déjà été annoncée. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, prévoit "des taux de grévistes qui vont avoisiner les 60, 70%" dans certains grands groupes privés. Il souhaite un mouvement reconductible "partout où c'est possible". La CGT Mines énergie a déjà annoncé une grève reconductible.

Une pétition en ligne pour demander le retrait de cette "réforme injuste et brutale" a dépassé les 500.000 signatures mercredi.