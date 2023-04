Réforme des retraites : 570.000 manifestants en France selon la police, mobilisation en recul

Quelque 570.000 manifestants ont défilé jeudi en France, dont 57.000 à Paris, pour la onzième journée de protestation contre la réforme des retraites, une mobilisation en nette baisse par rapport à la précédente, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le 28 mars, 740.000 personnes s'étaient mobilisées en France, dont 93.000 à Paris, selon la place Beauvau. L'intersyndicale confirme que la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu jeudi 13 avril. Il s'agira de la 12e journée de manifestation.

Les syndicats restent déterminés

"La mobilisation continuera sous une forme ou sous une autre. On ne peut pas tourner la page tant que la réforme n'est

pas retirée", affirme nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dans le cortège parisien. "L'enjeu est de montrer que la détermination est toujours aussi forte", ajoute le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, jugeant le mouvement "suffisamment puissant pour que ce soit entendu".

Des heurts à Paris

Des heurts ont éclaté à Paris entre plusieurs centaines de manifestants radicaux et les forces de l'ordre avec un début d'incendie à La Rotonde, restaurant où Emmanuel Macron a ses habitudes, et une banque vandalisée. Des manifestants ont jeté des projectiles.

Un total de 111 personnes ont été interpellées et 154 policiers et gendarmes blessés, "certains gravement", selon un bilan provisoire tweeté par Gérald Darmanin. "Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés", a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Un incendie provoqué devant une vitrine vandalisée, en marge de la manifestation à Paris le 6 avril 2023. © AFP - Alain Jocard

Le nombre de fonctionnaires en grève contre la réforme des retraites est légèrement remonté jeudi, le taux de grévistes dans les collectivités locales et les hôpitaux étant supérieur de 0,5 point à celui de la précédente journée de mobilisation, le 28 mars. Les premiers chiffres des cortèges semblaient de fait attester d'une participation loin des records mais pas au plus bas avec 3.600 personnes à Orléans, 5.500 au Havre ou 8.500 à Rennes, selon les autorités. Ils étaient 15.000 à Nantes, 2.400 à Nice ou 10.000 à Marseille, de même source.

Une députée insultée en Ariège

"On m'a empêché de manifester" et "on a insulté une élue de la République", déplore ce jeudi la députée socialiste dissidente Martine Froger, jointe par France Inter. "Je me suis rendue à la manifestation contre la réforme des retraites" à Foix et "là, on a commencé à entendre crier, on a vu des panneaux arriver, où étaient indiqués dessus 'Froger dégage, Froger collabo, Froger facho'", dénonce encore celle qui a été élue dimanche dans la première circonscription de l'Ariège, lors d'une législative partielle. Elle était opposée à la sortante, l'Insoumise Bénédicte Taurine, soutenue par la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes).

Ces individus "nous ont encerclés" et "nous ont jeté de l'eau", raconte Martine Froger. Selon elle, "ils se sont approchés très près pour nous impressionner" et "il y avait vraiment de la haine sur leurs visages, c'était impressionnant". "J'étais avec plusieurs militants qui m'accompagnaient" et "on a pas bougé", affirme-t-elle. "Après, la police est arrivée donc au bout d'un moment, on a quitté les lieux", ajoute-t-elle, dénonçant "un déni de démocratie".