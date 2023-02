Réforme des retraites : c'est le dernier jour des débats à l'Assemblée, quelle est la suite du programme ?

C'est un dispositif inédit sous la Ve République - quoique permis par la Constitution : la réforme des retraites dispose d'un temps d'examen limité par le Parlement. C'est l'article 47.1 de la Constitution qui le permet : pour les projets de loi de financement de la Sécurité sociale (et la réforme des retraites est incluse à un projet de loi de financement rectificatif), il est possible de limiter à 50 jours les débats parlementaires, dont 20 jours pour la première lecture à l'Assemblée.

Ce 17 février marque donc le 20e et dernier jour de débat dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Quoiqu'il arrive au terme de la journée de vendredi, à minuit, le débat sera clos, même si les députés n'ont pas eu le temps de voter tous les articles... y compris celui, le plus important, prévoyant le recul de l'âge de départ à 64 ans – le retrait ce vendredi matin des amendements de La France Insoumise pourrait finalement permettre d'arriver jusqu'au vote.

Publicité

Jusqu'au 28 février, pause parlementaire

Mais quelle est la suite des événements ? Pendant une semaine, les parlementaires vont prendre une pause, puis ce sont les sénateurs qui récupèrent le texte (dans sa version initiale, à laquelle s'ajoute les amendements adoptés ou retenus par le gouvernement), à partir du 28 février en commission, puis du 2 mars dans l'hémicycle.

Du 28 février au 12 mars, le texte débattu au Sénat

Les sénateurs auront 15 jours pour débattre, jusqu'au 12 mars à minuit. Comme à l'Assemblée nationale, même si l'examen n'est pas fini, le texte quittera malgré tout les bancs du Sénat.

Le 7 mars, les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt

Après une cinquième journée de mobilisation un peu moins suivi le 16 février, les syndicats se préparent à une grande journée d'action le 7 mars, l'intersyndicale ayant appelé à "mettre la France à l'arrêt" ce jour-là. Certaines confédérations comme l'Union syndicale Solidaires souhaitent également lancer un mouvement reconductible à partir de cette date. Les syndicats de la RATP l'ont déjà annoncé. Les éboueurs sont eux aussi appelés par leur fédération CGT à se mettre en grève reconductible à partir du 7 mars.

"Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout", a lancé pour sa part, jeudi, à Montpellier le chef de files des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, reconnaissant qu'une "certaine forme d'action", celle des manifestations à répétition, avait "atteint sa limite".

Le 13 mars, début de la commission paritaire

A compter du 13 mars s'engage une nouvelle phase : la commission paritaire mixte. Cette fois, rien d'extraordinaire. Quand députés et sénateurs votent des versions différentes d'un texte de loi, une commission formée de 7 députés et 7 sénateurs se réunit pour tenter de s'accorder sur les mesures de la réforme. La nouveauté ici vient du fait que la commission portera sur des textes dont potentiellement tous les articles n'auront pas été votés.

Le 26 mars, la "deadline" ultime

A partir de là, deux possibilités s'ouvrent : si la commission paritaire mixte parvient à un accord, le texte doit passer à nouveau devant les deux chambres le temps du vote définitif – celui-ci est d'ores et déjà fixé pour le 16 mars à l'Assemblée nationale. En revanche, si les députés et sénateurs ne s'accordent pas, il faudra une deuxième navette parlementaire entre les deux institutions, et c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Mais tout cela devra se faire dans un temps extrêmement réduit : l'article 47.1 prévoit une durée d'examen de 50 jours maximum au total. Si le 26 mars à minuit, le Sénat et l'Assemblée n'ont pas voté la version définitive du texte, alors le gouvernement pourra mettre en oeuvre la réforme par des ordonnances.

Reste un dernier scénario : un accord obtenu en commission mixte paritaire mais un texte finalement rejeté par l'une ou l'autre des assemblées – ce qui est très peu probable car en général la CMP est faite pour éviter ce genre de situation, mais pas impossible vu le caractère particulièrement brûlant de ce projet de loi. Dans ce cas, le gouvernement se retrouverait face à une impasse et n'aurait plus que deux options pour faire passer le texte : sortir une nouvelle fois l'article 49.3, au risque d'engager la confiance du gouvernement, ou "redemander la confiance aux Français" selon certains cadre du parti Renaissance, ce qui serait synonyme d'une dissolution de l'Assemblée nationale.