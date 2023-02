Réforme des retraites : cinq choses à savoir sur le déroulé des débats à l'Assemblée nationale

C'est un marathon qui débute. Du lundi 6 au vendredi 17 février, les députés vont examiner un à un les plus de 20.000 amendements déposés pour modifier le projet de loi sur la réforme des retraites. Une mission à réaliser en peu de temps, le gouvernement ayant choisi de recourir à un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (un PLFRSS), ce qui permet de limiter les débats au Parlement à 50 jours. Mais comment ces discussions vont-elles se dérouler ? Si le "cavalier législatif" et la "motion référendaire" ne vous disent rien, on vous explique tout.

Le premier jour consacré au vote de la "motion référendaire"

Le débat parlementaire va s'ouvrir à 16h ce lundi à l'Assemblée Nationale. Mais avant de voter les amendements, les députés vont voter une "motion référendaire", qui vise à demander un référendum sur le texte étudié. Si elle était adoptée, cela stopperait immédiatement le débat à l'Assemblée et la motion serait envoyée au Sénat, pour un second vote. Elle devrait ensuite être approuvée par le président de la République.

Cette fois, deux groupes parlementaires, la Nupes et le Rassemblement National, ont déposé une motion référendaire. "C'est une première dans la Ve République", explique Mélody Mock-Gruet, docteure en droit public et ex-conseillère parlementaire ; auteure du "Petit guide de l'amendement". Le règlement prévoit en effet qu'une seule motion puisse être déposée, et "d'habitude il y avait peu de groupes qui pouvaient avoir jusqu'à 58 députés pour pouvoir déposer une motion". La conférence des présidents s'est donc réunie la semaine dernière et a tranché : contrairement à ce que souhaitait la Nupes, qui avait déposé son texte en premier, la motion retenue a été tirée au sort, et c'est celle du RN qui sera soumise au vote. S'il y a peu de chances qu'elle soit adoptée, "celle de la Nupes aurait pu passer", analyse Mélody Mock-Gruet. "Ça dépendait de si les députés LR votaient contre. S'abstenir n'était pas suffisant." Quoi qu'il arrive, cette motion a très peu de chances d'aller au bout, dans la mesure où le Sénat souhaite que le débat au Parlement ait lieu.

Les administrateurs ont travaillé tout le week-end pour étudier les amendements "irrecevables"

Sur les 20.000 amendements déposés, dont plus de la moitié par la France insoumise, un certain nombre vont être jugés "irrecevables". Il y a deux manières de l'être : soit en contrevenant à l'article 40 de la Constitution, qui prévoit qu'un amendement déposé par l'opposition ne peut pas créer de dépenses pour l'État ("diminution des ressources publiques" ou "création ou aggravation d'une charge publique"), ou parce que c'est un "cavalier législatif". Ce terme désigne les amendements sans lien direct avec le texte examiné. Sur ce point, "c'est de plus en plus restrictif", note la docteure. Sur les 7.000 amendements déposés en commission des Affaires sociales la semaine dernière, 1.300 ont été jugés irrecevables (18%).

Les administrateurs de l'Assemblée Nationale ont donc travaillé tout le week-end pour juger de la recevabilité du maximum d'amendements possibles. "Ils vont continuer [aujourd'hui] et sûrement mardi", explique Mélody Mock-Gruet. Les amendements ont été rangés dans l'ordre du débat, et certains sont encore " en traitement " ce lundi.

Le gouvernement peut modifier l'ordre d'étude des amendements

Dans quel ordre les amendements sont-ils étudiés ? Dans l'ordre du texte de loi, normalement. D'abord les amendements sur l'article premier, puis ceux sur l'article 2, etc...Et ce pour les 20 articles du projet de réforme des retraites. L'article 7, qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, compte à lui seul 6.531 amendements. L'article 2, relatif à "l'emploi des salariés âgés" en compte 1.705. S'il est impossible de donner une moyenne du nombre d'amendements étudiés par jour, en trois jours, en commission des Affaires sociales les députés en ont étudié 433…Il semble donc impossible d'arriver au bout des 20.000 en douze jours de débat. "C'est 30.000 pages A4. Si vous ne faisiez que ça, sans manger, sans boire, et que vous passiez votre temps à lire les amendements, il nous faudrait 30 fois 24h", s'est agacé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Toutefois, le gouvernement peut décider de "réserver" un article, c'est-à-dire de l'examiner en priorité. L'opposition n'a pas ce pouvoir. En commission des Affaires sociales, l'opposition avait demandé à passer plus rapidement à l'article 7 - celui sur l'âge de départ à la retraite - et le gouvernement avait refusé. Même si le nombre d'amendements parait très important, il reste toutefois moitié moins élevé que lors du dernier projet de loi sur la réforme des retraites (plus de 40.000 amendements en 2020).

Si la Première ministre sort l'arme du 49.3, elle ne "grille pas sa cartouche"

C'est l'avantage pour le gouvernement du choix du PLFRSS. Comme il s'agit d'un texte financier, la Première ministre peut recourir au 49.3 - même si elle dit ne pas "envisager cette hypothèse " pour l'instant - sans "brûler son joker", dixit un membre de l'exécutif . Ce fameux article 49.3 de la Constitution, qui permet le passage en force, ne peut en effet être utilisé qu'une seule fois par session ordinaire (d'octobre à juin à l'Assemblée) ainsi que sur les projets de loi de finances, et de financement de la sécurité sociale. Au cas où le gouvernement aurait besoin du 49.3 pour un autre texte, par exemple celui sur les énergies renouvelables, Elisabeth Borne ne "grille pas sa cartouche" en l'utilisant sur cette réforme.

Le choix du PLFRSS, qui permet aussi d'utiliser l'article 47.1 de la Constitution, et donc de restreindre les débats au Parlement à 50 jours, est "une stratégie juridique pour un choix politique", analyse encore Mélody Mock-Gruet. Lors des débats sur les retraites de 2010 et 2014, ce n'est pas cette formule qui avait été retenue.

Les amendements votés en Commission devront être revotés

C'est là encore une exception liée au format du texte de loi : un projet de loi de finances. Les amendements adoptés en commission ne sont pas ajoutés au texte présenté devant l'hémicycle au complet ; c'est le texte du gouvernement qui est présenté. Les neuf amendements votés durant l'examen de la réforme des retraites en commission des Affaires sociales la semaine dernière devront donc tous être revotés ! Alors à quoi a servi cet examen en commission ? À se chauffer la voix, diront certains. Toutefois, un amendement voté en commission a-t-il plus de chances d'être de nouveau adopté dans l'hémicycle ? "Non, car l'ambiance est très différente. En commission c'est quand même plus studieux. En séance, le rapport de force entre les oppositions et la majorité est renforcé", conclut Mélody Mock-Gruet. Pas sûr donc, que les neuf amendements en question, soient finalement inclus à la réforme des retraites.