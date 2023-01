Réforme des retraites : cinq infographies à avoir en tête sur l'espérance de vie des Français

On vit plus longtemps, donc il est logique de travailler plus longtemps : l'argument est régulièrement repris par la majorité pour défendre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais à cet âge, le temps que l'on peut espérer passer à profiter de la retraite varie énormément selon différents critères. Voici ce que nous apprennent les chiffres de l'Insee sur la question.

L'espérance de vie générale a bien augmenté...

Les hommes nés en 1946 avaient une espérance de vie de presque 60 ans ; 65 ans pour les femmes. 75 ans après, cette espérance de vie moyenne a effectivement largement augmenté : 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Soit presque 20 ans de vie supplémentaires grâce aux progrès sociaux et médicaux.

Publicité

L'augmentation est significative aussi si l'on regarde les 20 dernières années : les hommes ont gagné près de quatre ans d'espérance de vie moyenne depuis 2003 ; deux ans et demi pour les femmes.

L'espérance de vie varie fortement en fonction de la profession

Toujours selon les chiffres de l'Insee (les derniers datant de 2013), l'espérance de vie à l'âge de 35 ans évolue grandement en fonction de la profession. Un cadre homme peut espérer vivre encore 49 ans à l'âge de 35 ans, 53 ans pour une cadre femme. Un chiffre qui tombe à un peu plus de 42 ans pour les ouvriers ; 49 ans pour les ouvrières.

Si l'on compare à l'espérance de vie moyenne à l'âge de 35 ans en France à celle des différentes catégories socio-professionnelles, des différences très nettes apparaissent. Un cadre peut ainsi espérer vivre entre 2,5 et 4,5 ans de plus que la moyenne, quand un ouvrier aura une espérance de vie légèrement inférieure (presque 2 ans de moins pour un homme ouvrier). Le chiffre s'effondre carrément pour les inactifs non retraités : 11 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne.

Le niveau de vie peut donner ou prendre 13 années de vie

Si l'on classe les Français selon leur niveau de vie (des 5 % les plus pauvres, gagnant moins de 466 euros par mois, aux 5 % les plus riches, gagnant plus de 5796 euros par mois), là encore les disparités sont flagrantes. Les hommes aux revenus les plus modestes vivent en moyenne jusqu'à 71,7 ans, 80 ans pour les femmes. Quand les plus aisés vivent en moyenne jusqu'à 84,4 ans (pour les hommes) et 88,3 ans (pour les femmes).

Les 5 % d'hommes les plus pauvres ont donc 12,7 années d'espérance de vie en moins par rapport aux hommes les plus riches : les femmes les plus pauvres vivront elles en moyenne 8,3 années de moins que les femmes les plus riches.