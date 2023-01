Réforme des retraites : comment se profile la première journée de mobilisation des syndicats jeudi ?

Ils veulent marquer un grand coup. Pour leur première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les huit principales organisations syndicales - la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaires et FSU - espèrent d'importantes manifestations. Une action commune, inédite depuis 12 ans, qui doit donner le coup d'envoi d'une mobilisation dans la durée.

La SNCF, la RATP ou les salariés des raffineries ou ceux du secteur de l'énergie prévoient notamment de se mobiliser. Face à ces appels, la Première ministre, Élisabeth Borne, appelle les syndicats à "ne pas pénaliser les Français". Le gouvernement assure qu'il "ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive", a affirmé, à l'issue du Conseil des ministres mercredi 11 janvier, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La CGT pétrole prévoit plusieurs jours de grève

Ce jeudi 12 janvier, la CGT pétrole a annoncé plusieurs journées de mobilisation, via Eric Sellini, le coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies. Des grèves de 24 h, le 19 janvier, 48 h, le 26 janvier puis 72 h, le 6 février. Ces grèves sont "reconductibles si nécessaire", prévient le syndicat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une grève de 24 heures à la SNCF

Les cheminots de la SNCF aussi ont prévu de se mobiliser. "La Fédération CGT appelle d'ores et déjà les cheminots à agir par la grève dans le cadre de l'action interprofessionnelle unitaire de 24 heures à venir", assure un communique de la CGT Cheminots. Les fédérations décideront ensuite d'autres modalités d'action "pour faire agir les cheminots massivement et dans la durée", assure le communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La RATP prépare un mouvement massif

La régie des transports en commun franciliens, la RATP, prévoit également de se mobiliser. Cette grève concernera tout le réseau, affirme à France Inter un syndicaliste de FO RATP, le syndicat majoritaire. "Une grande partie des conducteurs va se mobiliser", selon lui. Il faut donc s'attendre à d'importantes perturbations sur les métros, RER et bus de Paris et d'Île-de-France. Pour les grévistes, cette première mobilisation doit permettre, de "prendre la température" en vue de poursuivre le mouvement dans les semaines suivantes.

Les électriciens et gaziers appelés à se mobiliser

L'ensemble des syndicats appellent aussi les électriciens et gaziers à se mobiliser jeudi 19 janvier. Un appel à la grève est lancé dans le secteur de l'énergie. Les organisations appellent à défendre le régime spécial des retraites en place. Une mobilisation qui aura un faible impact sur la production d'énergie et ne devrait pas provoquer de "black out", selon Alain André du syndicat FO Énergies.

Les enseignants du premier et du second degré en grève

Si les enseignants prévoient une première mobilisation mardi 17 janvier sur la question des salaires, ils se mobiliseront également le 19 janvier. L'ensemble des syndicats appelle à faire grève dans le premier et le second degré. Un mouvement qui s'annonce suivi selon Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp FSU. "Le sujet des retraites est très présent dans les conversations entre professeurs actuellement dans les établissements scolaires", assure-t-elle à France Inter. "Cette grève va beaucoup mobiliser", assure-t-elle.