Âge légal, durée de cotisation : voici les détails de la réforme des retraites dévoilée par le gouvernement

"Un projet de justice et un projet porteur de progrès social". Après plusieurs années de débat et des mois de concertation, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté ce mardi le projet du gouvernement de réforme des retraites. Après avoir défendu durant le premier quinquennat une refonte en profondeur et le passage à un "système universel" à points, l'exécutif opte finalement pour un report de l'âge légal de départ à la retraite, à 64 ans. Une réforme qui vise à garantir "l’équilibre" du système en 2030. "Laisser s'accumuler" les "déficits serait irresponsable", a fait valoir Élisabeth Borne, qui s'est tout de même dit prête à "faire encore évoluer" la réforme, "grâce à un débat parlementaire loyal et constructif". Voici le détail des annonces.

L'âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans

L’âge à partir duquel il est légalement possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de trois mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030.

La réforme "Touraine" accélérée

Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé 43 ans dès 2027, et non pas à l’horizon 2035. Le gouvernement accélère donc l’allongement de la durée de cotisation des travailleurs.

L’âge du taux plein maintenu à 67 ans

Comme aujourd’hui, les salariés pourront bénéficier d’une retraite à taux plein et donc sans décote, à partir de 67 ans, peu importe le nombre de trimestres cotisés.

La promesse d’une retraite à 1.200€ bruts minimum par mois pour les futurs retraités

Le projet prévoit une augmentation de 100 euros par mois de la pension la plus basse avec une carrière complète : cela signifie qu’un salarié ayant été au SMIC toute sa carrière ne pourra pas partir avec moins de 85% du SMIC net, c’est-à-dire une pension brute de 1.200 euros par mois. Cet aspect-là de la réforme devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre 2023.

Cela signifie aussi que le minimum de pension sera indexé non plus sur l’inflation, mais sur le SMIC, pour les salariés du régime général et les salariés agricoles. Par ailleurs, la réforme prévoit d’accorder des trimestres supplémentaires aux aidants familiaux, qui ont réduit leur temps de travail pour s’occuper de proches, et aux personnes qui ont effectué des stages de travaux d’utilité collective.

La pension minimum revalorisée pour 2 millions de retraités actuels

"Nous avons décidé d’intégrer dans notre projet, la revalorisation des pensions de retraites actuelles, pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Grâce à cette mesure, près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées", précise par ailleurs la Première ministre. Durant la séance de questions-réponses avec les journalistes, elle explique que l'idée est d'appliquer le même taux minimal de 85% du SMIC net aux retraités actuels, soit une hausse "moyenne" de 100 euros par mois dès 2023.

Ce dispositif sera au cœur des discussions dans les prochains jours, "avec les parlementaires de la majorité, mais aussi les groupes qui au-delà de la majorité, portent cette mesure et pourraient soutenir la réforme", ajoute encore Élisabeth Borne, en visant notamment les Républicains. L'objectif est d'intégrer cette mesure dans le texte qui sera présenté au Conseil des ministres le 23 janvier. Son financement n'a pas été intégré au budget présenté par le gouvernement, mais il est de l'ordre "d'un milliard d'euros" selon Élisabeth Borne, et sera notamment financé par "la solidarité inter-branches".

Carrières longues : des départs à partir de 58 ans

Le dispositif des carrières longues devrait lui aussi connaître des évolutions “pour qu’aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans”. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront prétendre à la retraite au taux plein dès 58 ans, 60 ans pour ceux et celles qui ont commencé entre 16 et 18 ans, et 62 ans pour ceux et celles qui ont commencé entre 18 et 20 ans.

Les périodes de congé parental, elles, entreront aussi en compte dans le calcul des carrières longues. Quant aux travailleurs handicapés, ils pourront partir à partir de 55 ans, et les personnes en situation d’invalidité à partir de 62 ans.

"L'extinction" des principaux régimes spéciaux

"Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux", indique Élisabeth Borne. “Les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industries électriques et gazières (EDF, etc.), à la Banque de France, les clercs de notaire et les membres du CESE” seront affiliés au régime général pour la retraite, précise le gouvernement.

Dans la fonction publique, les fonctionnaires en catégories actives et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt. La durée de service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés. Un fonds de prévention de l’usure professionnelle sera créé auprès de l’assurance-maladie pour accompagner les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

La création d’un index “seniors”

“La réforme permettra d’avoir un taux d’emploi des seniors plus élevé”, a promis Bruno Le Maire, ministre de l’Économie. Un index seniors sera créé pour “exiger de la transparence de la part des entreprises” sur leur emploi des citoyens en fin de carrière. Il pourra être adapté en fonction des branches professionnelles. L'obligation de publication des résultats s’appliquera aux sociétés de plus de 1.000 salariés dès 2023.

Un dispositif renforcé concernant l'usure professionnelle

Le gouvernement annonce que 60.000 personnes supplémentaires pourront bénéficier d’un compte professionnel de prévention, “avec plus de droits ”, par exemple “ quand les salariés sont exposés à plusieurs risques professionnels ”. À ce jour, le compte peut être utilisé pour réaliser une formation ou partir plus tôt à la retraite, jusqu’à deux ans en avance. Une nouvelle utilisation est ajoutée : “ la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement ”. Un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat sera instauré. Le texte devrait prendre la forme d'un projet de loi de financement rectificative de la Sécu.

Un financement incomplet à ce stade

La réforme présentée permettrait à ce stade de générer 17,7 milliards d'euros en recettes supplémentaires en 2030. Une somme pas suffisante pour résorber le déficit anticipé et financer toutes les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement. Celui-ci devra encore trouver environ 1,6 milliard d'euros chaque année. Quelque 600 millions seront ponctionnés sur la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) laquelle est excédentaire. Le reste doit faire l'objet d'une discussion avec les groupes parlementaires, a dit la Première ministre. “Chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d’autre ", ont néanmoins affirmé de concert la Première ministre et le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Mélenchon dénonce un "recul social", Le Pen fustige une "réforme injuste"

Depuis la Guyane, Jean-Luc Mélenchon a qualifié le projet de réforme de "recul social". "D'un trait de plume madame Borne et monsieur Macron sont en train d'abroger 40 ou 50 ans de progrès social", a lancé le leader LFI au micro de France Inter. "On a supprimé toutes les conquêtes sociales de toutes les professions qui en avaient sur le régime des retraites, sauf les pompiers et les policiers. On a maintenu des situations d'injustice pour tous ceux qui n'ont pas des carrières complètes et on devra travailler plus longtemps", a-t-il poursuivi. Fabien Roussel, député et secrétaire national du PCF, a déploré "une réforme extrêmement dure" qui "ne répond à rien". Il invite les Français à se "mobiliser dès la semaine prochaine".

La RN Marine Le Pen de son côté a appelé à faire "barrage" à une "réforme injuste". "Après avoir été élu grâce à la gauche et à la France insoumise, Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien de LR, de faire passer la retraite à 64 ans", a dénoncé sur Twitter la députée RN.

Les syndicats se sont réunis juste après la présentation de la réforme. Ils annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier. CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU, promettent "une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée".