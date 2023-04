Réforme des retraites : l'intersyndicale pointe un "échec" après une réunion de moins d'une heure à Matignon

Le dialogue semble définitivement rompu entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Les représentants syndicaux étaient à Matignon ce mercredi matin pour une réunion avec la Première ministre, Élisabeth Borne, au sujet de la réforme des retraites. À la sortie de ce rendez-vous, l'intersyndicale pointe "un échec" et l'annonce : "Nous ne retournerons pas à la table des négociations".

L'intersyndicale refuse "de tourner la page"

D'après l'intersyndicale, Élisabeth Borne a rejeté leur demande de retrait de la réforme, qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Les syndicats appellent donc à nouveau les Français à manifester ce jeudi, pour la 11e journée de mobilisation . Ils "refusent de tourner la page" et "d'ouvrir d'autres séquences de concertation", ont-il fait savoir dans une déclaration commune lue par le président de la CFTC, Cyril Chabanier, après environ une heure de discussions à Matignon.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Nous avons redit à la Première ministre qu'il ne saurait y avoir d'autre issue démocratique que le retrait du texte. La Première ministre a répondu qu'elle souhaitait maintenir son texte, une décision grave", a ajouté Cyril Chabanier sur le perron de Matignon. "Nous en appelons à la sagesse du Conseil constitutionnel qui doit entendre la juste colère des travailleuses et des travailleurs", a encore dit le responsable syndical, alors que les Sages doivent se prononcer sur la réforme le 14 avril. Il a également invité "à se joindre massivement" à la onzième journée de mobilisation prévue jeudi.

"La Première ministre choisi de nous renvoyer dans la rue"

Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT, dénonce de son côté "une réunion inutile" ainsi qu'un gouvernement "radicalisé, obtus et déconnecté." "La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. D'après ses explications, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT qui a mis fin à la réunion. Ce dernier, qui s'est lui aussi exprimé, l'assure : "Nous ne passerons pas outre que des millions de salariés se mobilisent" et a ajouté que l'on est "en train de vivre une grave crise démocratique".

Elisabeth Borne évoque "un échange respectueux"

"Un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer", s'est de son côté félicitée Elisabeth Borne après ce rendez-vous avec l'intersyndicale. La Première ministre a affirmé que "cette réunion marque une étape importante" au cours de laquelle "chaque organisation" a pu s'exprimer. Elisabeth Borne a également indiqué, devant la presse dans la Cour de Matignon, que malgré le "désaccord sur l'âge", elle "n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux".

Le RN dénonce une "incapacité" à dialoguer

Les réactions de personnalités politiques ne sont pas faites attendre. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a tenu à apporter son "complet soutien à l'intersyndicale qui ne lâche rien". "Demain, à leur appel : mobilisation dans le calme et le sang froid et grève dans tous les secteurs seront la censure populaire de ce gouvernement obtus qui choisit le blocage", poursuit l'ancien candidat insoumis à l'élection présidentielle, en référence à la nouvelle journée de mobilisation prévue ce jeudi contre la réforme des retraites.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour Thomas Ménagé , porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, "l'échec de la rencontre entre l'intersyndicale et le gouvernement est un nouveau signe d'incapacité à dialoguer", écrit-il sur Twitter. Pour le député, "Elisabeth Borne est incapable de gouverner la France. Elle doit retirer cette réforme, démissionner et il faut en revenir à la source de la souveraineté pour résoudre cette crise : le peuple !", ajoute-t-il.