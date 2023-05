Réforme des retraites : l'intersyndicale s'accorde sur une nouvelle journée d'action mardi 6 juin

Les syndicats maintiennent leur union face à la réforme des retraites. Réunis en intersyndicale ce mardi matin au lendemain du 1er-Mai , ils ont trouvé un accord : la prochaine journée de grève et de manifestation aura lieu mardi 6 juin, selon nos informations.

Cette mobilisation interviendra deux jours avant la présentation de la proposition de loi du groupe Liot (composé d'élus centristes, corses, d'Outre-mer et de dissidents socialistes) à l'Assemblée nationale pour abroger le texte et revenir sur le recul de l'âge légal à 64 ans.

Publicité

Se faire entendre avant l'examen de la proposition de loi Liot

Cette date du 6 juin a été choisie pour peser sur le gouvernement et les députés à l'approche de l'examen de la proposition de loi Liot. Cette dernière "permettra pour la première fois à la représentation nationale de se prononcer par un vote sur la réforme des retraites", écrivent les syndicats dans leur communiqué. Ils demandent ainsi à leurs militants d'aller "rencontrer les députés partout pour les appeler à voter cette proposition de loi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Toujours unis"

Dans leur communiqué, les syndicats affichent un message d'unité. "Toujours unis, nombreux et déterminés pour le retrait et pour le progrès social", est-il d'ailleurs titré. Les organisations laissent par ailleurs entendre qu'elles participeront au "cycle de concertations" souhaité par le gouvernement. Elles y "rappelleront leur refus de la réforme des retraites" et "travailleront à des propositions intersyndicales communes mettant à contribution les employeurs, pour que les préoccupations des salarié.e.s soient enfin prises en compte, en matière de salaires, de conditions de travail, de santé au travail, de démocratie sociale, d'égalité F/H et d'environnement notamment."

L'intersyndicale souligne que "la défiance est profonde" et que "le dialogue ne pourra être rétabli que si le gouvernement prouve sa volonté de prendre enfin en compte les propositions des organisations syndicales".

Les syndicats se réunissaient mardi matin après un 1er-Mai qui faisait figure de 13e journée nationale d'action contre la réforme des retraites et qui a rassemblé près de 800.000 personnes en France selon la police et 2,3 millions selon la CGT . Des chiffres qui n'atteignent pas les niveaux record de la fin janvier, lorsque près de 1,3 million de personnes avaient défilé selon le ministère de l'Intérieur, mais la mobilisation lors de cette première fête du Travail unitaire depuis 2009 est restée forte après 12 journées de défilés et bien au-delà d'un 1er mai classique.