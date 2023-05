Réforme des retraites : la Contrôleuse des prisons pointe une "instrumentalisation" des mesures de garde à vue

"Atteintes graves aux droits fondamentaux", "instrumentalisation", "banalisation de l'enfermement". Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et publié ce mercredi 3 mai, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) s'alarme des conditions dans lesquelles ont été placés en garde à vue fin mars à Paris des manifestants opposés à la réforme des retraites .

Au lendemain et surlendemain de la manifestation du 23 mars , trois équipes de la CGLPL ont ainsi contrôlé neuf commissariats parisiens, s'entretenant avec les personnes interpellées et consultant des procédures. Le constat est accablant. "Ces visites ont donné lieu au constat d'atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes enfermées", écrit Dominique Simonnot, qui pointe pêle-mêle les conditions matérielles de prise en charge, une "méconnaissance des normes et principes" qui régissent la garde à vue, voire une "violation" des textes applicables.

"Certains agents", écrit-elle également, "avaient eu pour consignes et ordres hiérarchiques d'interpeller sans distinction+ toute personne se trouvant dans un secteur ou un autre de la capitale". Soulignant que 80% des procédures ont été classées sans suite, la CGLPL "questionne la finalité" de ces placements en garde à vue. Et rappelle que "l'approche préventive" n'est "prévue par aucun texte de droit français" .

Droits non respectés

Dans le détail, le rapport d'enquête des équipes de la CGLPL énumère les nombreux manquements constatés dans le déroulement de ces gardes à vue. Parmi ceux-ci, "une notification des droits tardive et incomplète" : certaines personnes n'ont pu être conduites devant un officier de police judiciaire qu'une à trois heures après leur interpellation, se trouvant donc, durant cet intervalle, "dans l'ignorance de leurs droits et l'impossibilité de les faire-valoir". De nombreux gardés-à-vue ignoraient également qu'ils avaient le droit de prévenir un proche. Beaucoup ont par ailleurs renoncé à se faire assister d'un avocat, craignant que cela n'allonge les délais.

Cellule collective au sein du commissariat central du 9e arrondissement de Paris - CGLPL

Si la plupart des témoignages recueillis par les équipes du CGLPL "qualifient d'adaptées" l'attitude des policiers et les modalités de leur prise en charge, certaines personnes ont été "visiblement traumatisées" par leur interpellation : "tutoiement systématique", "injures", "menaces", souligne le rapport d'enquête. Deux personnes ont affirmé avoir reçu des coups de matraque. Le contrôle des éléments de procédure fait par ailleurs apparaître des "manquements" : fiches d'interpellation remplies de façon sommaire, ou bien absence de procès-verbal détaillant le contexte de l'interpellation.

Le rapport de la CGLPL épingle également - une fois de plus - les conditions matérielles indignes dans lesquelles se déroulent ces gardes à vue : des cellules suroccupées, des matelas qui ne sont pas nettoyés entre deux utilisations, l'absence de couverture propre (même quand des stocks existent), des toilettes parfois "d'une saleté et d'une odeur repoussantes".

Les sanitaires du commissariat du 10e arrondissement - CGLPL

Pour Dominique Simonnot, ces placements en garde à vue n'ont d'autres but que celui "d'intimider" les manifestants. "Cela sert à dire aux personnes 'la prochaine, tu ne viendras pas [manifester, ndlr]", estime-t-elle au micro de France Inter. "Cette approche du maintien de l'ordre révèle ainsi non seulement une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives, mais également un dévoiement du rôle de l'autorité judiciaire", conclut-elle dans sa lettre, transmise au ministère de l'Intérieur le 17 avril dernier, et qui n'a, à ce jour, pas reçu de réponse.