Réforme des retraites : la Nupes a déposé une deuxième demande de RIP

La Nupes tente le tout pour le tout. La Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) a déposé au Sénat une nouvelle proposition de loi pour organiser un référendum d'initiative partagée sur les retraites (RIP), selon les informations de France Inter obtenues auprès de sources parlementaires jeudi soir. Le Conseil constitutionnel rendra vendredi sa décision sur la réforme ainsi que sur la recevabilité de la demande d'un référendum d'initiative partagée sur les retraites initié par les députés communistes à la mi-mars.

"Il fallait aller vite"

Toutefois, un député PCF admet auprès de France Inter que cette première demande présente des fragilités en raison de sa formulation, qu'elle risque d'être invalidée et qu'un second RIP vient sécuriser les choses. "Il fallait aller vite, avant la promulgation de la loi", justifie-t-il. Des doutes partagés par le constitutionnaliste Bastien François : "L'interrogation porte sur la façon dont le RIP est rédigé" , explique-t-il à France Inter. La demande de RIP vise "à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans". Or, "cela reproduit le droit existant, il n'y a pas de réforme", note-t-il.

"Une mesure de financement a été rajoutée" dans la nouvelle proposition de loi pour organiser un RIP, a précisé le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, à France Inter.